Зарплаты новосибирцев хватит на один бургер в день


Бургер — один из самых распространенных видов перекуса
Бургер — один из самых распространенных видов перекуса

Исследование «Индекс бургера», подготовленное Delivery Club, показало, что новосибирец может себе позволить 51 бургер на среднюю зарплату — после покупки самых необходимых вещей и оплаты арендной квартиры. 


Исследование проводилось в 18 крупнейших городах России. По «индексу бургера» новосибирцы заняли 16-е место. Для исследования использовались открытые данные о средней зарплате жителей и прожиточном минимуме, а разницу между двумя значениями разделили на среднюю стоимость бургера в каждом населённом пункте.


Обладателем самого высокого «индекса бургера» оказалась Москва — в ней свободных средств хватило бы на 127 булочек с котлетой. Затем следует Санкт-Петербург: жители культурной столицы могут позволить себе 102 бургера в месяц. В первую пятёрку вошли также Тюмень (101 бургер), Владивосток (96) и Красноярск (92). Замыкает весь рейтинг Нижний Новгород — в нём зарплаты хватило бы только на 49 булочек.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ решил развить подсчеты составителей «Индекса бургера» для Новосибирска. По данным Новосибирскстата, в первые 4 месяца этого года средняя зарплата в Новосибирской области достигла 32 484 рублей в месяц. Прожиточный минимум на второй квартал 2017 года составлял 11 854 рублей на работающего человека, реальная стоимость аренды 1-комнатной квартиры сегодня составляет порядка 15 тысяч рублей в месяц. Если считать, что средняя цена бургера в Новосибирске составляет 150 рублей (4500 рублей в месяц), то получается, что в день новосибирец может себе позволить только 1,25 бургера.


В марте исследование «Индекс шаурмы», подготовленное участниками московского форума «День открытых данных», показало, что средний новосибирец не может себе позволить даже одну шаурму в день.

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