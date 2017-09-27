Зарплаты новосибирцев хватит на один бургер в день
Исследование «Индекс бургера», подготовленное Delivery Club, показало, что новосибирец может себе позволить 51 бургер на среднюю зарплату — после покупки самых необходимых вещей и оплаты арендной квартиры.
Исследование проводилось в 18 крупнейших городах России. По «индексу бургера» новосибирцы заняли 16-е место. Для исследования использовались открытые данные о средней зарплате жителей и прожиточном минимуме, а разницу между двумя значениями разделили на среднюю стоимость бургера в каждом населённом пункте.
Обладателем самого высокого «индекса бургера» оказалась Москва — в ней свободных средств хватило бы на 127 булочек с котлетой. Затем следует Санкт-Петербург: жители культурной столицы могут позволить себе 102 бургера в месяц. В первую пятёрку вошли также Тюмень
Корреспондент НГС.НОВОСТИ решил развить подсчеты составителей «Индекса бургера» для Новосибирска. По данным Новосибирскстата, в первые 4 месяца этого года средняя зарплата в Новосибирской области достигла
В марте исследование «Индекс шаурмы», подготовленное участниками московского форума «День открытых данных», показало, что средний новосибирец не может себе позволить даже одну шаурму в день.
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Александр Сильченко
Фото Стаса Соколова