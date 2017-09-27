Хоккей: «Сибирь» всухую проиграла питерскому «СКА»
Сегодня, 27 сентября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» потерпел поражение от санкт-петербургского «СКА» в домашнем матче чемпионата КХЛ.
Матч закончился со счётом 3:0 в пользу санкт-петербургской команды. Первая шайба влетела в ворота «Сибири» на 15-й минуте матча, когда новосибирские хоккеисты остались в меньшинстве из-за удаления защитника Владислава Наумова — он покинул площадку на две минуты за задержку соперника клюшкой.
«Не дотерпели в меньшинстве, [нападающий Сергей] Широков выводит "СКА" вперед», — говорится в тексте онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».
Во втором периоде разрыв в счёте увеличился: гости забили гол на 22-й минуте матча. Не удалось «Сибири» отыграться и в третьей двадцатиминутке. На 44-й минуте питерцы снова реализовали большинство, установив окончательный счёт игры.
Ворота новосибирской команды в матче защищал Александр Салак.
Сейчас «Сибирь» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру новосибирские хоккеисты проведут 2 октября в гостях против казанского «АК Барса».
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Ольга Хмелевская
Скриншот video.khl.ru (1), фото instagram.com/hc_sibir (2)
Видео video.khl.ru