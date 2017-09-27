Хоккей: «Сибирь» всухую проиграла питерскому «СКА»

Новосибирские хоккеисты пропустили три шайбы

Сегодня, 27 сентября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» потерпел поражение от санкт-петербургского «СКА» в домашнем матче чемпионата КХЛ.







Матч закончился со счётом 3:0 в пользу санкт-петербургской команды. Первая шайба влетела в ворота «Сибири» на 15-й минуте матча, когда новосибирские хоккеисты остались в меньшинстве из-за удаления защитника Владислава Наумова — он покинул площадку на две минуты за задержку соперника клюшкой.







«Не дотерпели в меньшинстве, [нападающий Сергей] Широков выводит "СКА" вперед», — говорится в тексте онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».







Во втором периоде разрыв в счёте увеличился: гости забили гол на 22-й минуте матча. Не удалось «Сибири» отыграться и в третьей двадцатиминутке. На 44-й минуте питерцы снова реализовали большинство, установив окончательный счёт игры.







Ворота новосибирской команды в матче защищал Александр Салак.







В заключительном матче домашней серии "Сибирь" проиграла СКА 0:3. Спасибо всем, кто поддерживал! Впереди самый сложный выезд сезона! Публикация от ХК Сибирь (@hc_sibir) Сен 27 2017 в 7:42 PDT









Сейчас «Сибирь» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру новосибирские хоккеисты проведут 2 октября в гостях против казанского «АК Барса».