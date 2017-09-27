Новосибирская шпажистка Любовь Шутова родила второго ребёнка

О рождении сына в Instagram написал муж Любови Шутовой
О рождении сына в Instagram написал муж Любови Шутовой

Бронзовый призёр олимпийских игр в Рио-де-Жанейро новосибирская шпажистка Любовь Шутова родила второго ребёнка.


Об этом сегодня, 27 сентября, на своей странице в Instagram сообщил муж спортсменки Николай Лукинский.


«Спасибо, любимая моя девочка @lu1983lu за сына. Теперь нас четверо», — написал Лукинский. Судя по метрике на фото, мальчик родился 27 сентября в 18:00. Вес ребёнка — 3562 г, рост — 53 см.


Для Любови Шутовой и её мужа Николая Лукинского это второй совместный ребёнок. Также у них есть дочь Анастасия.


Спасибо, любимая моя девочка @lu1983lu за сына. Теперь нас четверо

Публикация от Nikolay LUKINSKIY RINGANOUNSER (@nikolaylukinskiy)


Любовь Шутова — заслуженный мастер спорта, первая в истории России чемпионка мира по фехтованию на шпагах в личном первенстве, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в командной шпаге.


Это уже не первое с начала месяца пополнение в семьях новосибирских спортсменок. Утром 15 сентября третьего ребёнка родила известная биатлонистка и олимпийская чемпионка Анна Богалий. 

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