Новосибирская шпажистка Любовь Шутова родила второго ребёнка
Бронзовый призёр олимпийских игр в Рио-де-Жанейро новосибирская шпажистка Любовь Шутова родила второго ребёнка.
Об этом сегодня, 27 сентября, на своей странице в Instagram сообщил муж спортсменки Николай Лукинский.
«Спасибо, любимая моя девочка @lu1983lu за сына. Теперь нас четверо», — написал Лукинский. Судя по метрике на фото, мальчик родился 27 сентября в 18:00. Вес ребёнка — 3562 г, рост — 53 см.
Для Любови Шутовой и её мужа Николая Лукинского это второй совместный ребёнок. Также у них есть дочь Анастасия.
Любовь Шутова — заслуженный мастер спорта, первая в истории России чемпионка мира по фехтованию на шпагах в личном первенстве, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в командной шпаге.
Это уже не первое с начала месяца пополнение в семьях новосибирских спортсменок. Утром 15 сентября третьего ребёнка родила известная биатлонистка и олимпийская чемпионка Анна Богалий.
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Ольга Хмелевская
Скриншот instagram.com/nikolaylukinskiy