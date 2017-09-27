Новосибирские власти объявили о запуске прямого авиарейса в Белоруссию
Прямые регулярные рейсы опять свяжут Новосибирск и Минск — полёты могут начаться в марте 2018 года.
«Переговоры практически завершены. Рейс будет открыт российской авиакомпанией, скорее всего, «Сибирь» (S7 Airlines — М.К.), в марте», — сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий после встречи с премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым, которая прошла в Новосибирске сегодня, 27 сентября.
В пресс-службе S7 Airlines корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что переговоры об открытии рейса действительно идут, но отметили, что окончательное решение пока не принято. В случае положительного решения продажа билетов на рейс Новосибирск – Минск откроется уже в ближайшие месяцы.
Ранее из Новосибирска в Минск летал белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа» — рейс выполнялся с июня 2012 года до начала 2014 года, когда был закрыт из-за нерентабельности.
Сейчас в Минск из Новосибирска можно улететь только с пересадкой: по данным aviasales.ru, цена билетов начинается от 12 530 рублей в одну сторону.
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Мария Кузьмичёва
Фото Екатерины Калиневич