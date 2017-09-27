Новосибирcкие фанаты подпевали авторам хита «Районы-кварталы» на концерте в ДКЖ

Новосибирцы уже начали делиться роликами и фотографиями с концерта в Instagram
Новосибирцы уже начали делиться роликами и фотографиями с концерта в Instagram

Сегодня вечером в новосибирском Дворце культуры железнодорожников проходит акустический концерт поп-рок-группы «Звери» — со сцены звучат самые известные песни этого коллектива. 


Концерт начался в 19:00. В соцсетях уже появились первые видеоролики с выступления группы. На некоторых видеозаписях можно услышать, как зрители подпевают артистам. 


#звери #акустика #лучшее

Публикация от Юлия Сухарева (@jingerr86)


#звери #звериакустикалучшее 🔥

Публикация от Танечка (@tati_tiunova)


Группа «Звери» появилась в 2001 году. Её создатель — Роман Билык, более известный под псевдонимом Рома Зверь. За время своего существования группа выпустила семь студийных альбомов. Этот коллектив известен песнями «Районы-кварталы», «Для тебя», «Южная ночь», «Напитки покрепче» и другими хитами.


#звери

Публикация от Елена Бавина (Гердт) (@elegerdt)




В конце прошлой недели в ДКЖ состоялся сольный концерт ещё одного популярного исполнителя — Егора Крида. Со сцены прозвучали как уже полюбившиеся фанатам, так и совершенно новые песни. 

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