Новосибирcкие фанаты подпевали авторам хита «Районы-кварталы» на концерте в ДКЖ

Новосибирцы уже начали делиться роликами и фотографиями с концерта в Instagram

Сегодня вечером в новосибирском Дворце культуры железнодорожников проходит акустический концерт поп-рок-группы «Звери» — со сцены звучат самые известные песни этого коллектива.







Концерт начался в 19:00. В соцсетях уже появились первые видеоролики с выступления группы. На некоторых видеозаписях можно услышать, как зрители подпевают артистам.





#звери #акустика #лучшее Публикация от Юлия Сухарева (@jingerr86) Сен 27 2017 в 5:48 PDT





#звери #звериакустикалучшее 🔥 Публикация от Танечка (@tati_tiunova) Сен 27 2017 в 5:20 PDT





Группа «Звери» появилась в 2001 году. Её создатель — Роман Билык, более известный под псевдонимом Рома Зверь. За время своего существования группа выпустила семь студийных альбомов. Этот коллектив известен песнями «Районы-кварталы», «Для тебя», «Южная ночь», «Напитки покрепче» и другими хитами.







#звери Публикация от Елена Бавина (Гердт) (@elegerdt) Сен 27 2017 в 5:46 PDT





Публикация от Marina Forkovets (@marina_forkovets) Сен 27 2017 в 6:21 PDT





Публикация от Alina (@alinkakomzyuk) Сен 27 2017 в 5:50 PDT





В конце прошлой недели в ДКЖ состоялся сольный концерт ещё одного популярного исполнителя — Егора Крида. Со сцены прозвучали как уже полюбившиеся фанатам, так и совершенно новые песни.