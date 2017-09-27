В Октябрьском районе вспыхнул дом: пожарные не успели его спасти

Пожар начался в седьмом часу вечера
Пожар начался в седьмом часу вечера

Вечером 27 сентября в Октябрьском районе Новосибирска случился пожар в дачном доме.


Фотографиями с места происшествия с редакцией НГС.НОВОСТИ поделился читатель.


Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, щитовой дом загорелся в садовом товариществе «Инструментальщик». Тушить его пожарные выехали в 18:43. Спустя 7 минут они уже были на месте. К этому времени дом был полностью охвачен огнём.


«Была угроза распространения огня на соседние строения. Произведя отключение электроэнергии, [пожарные] ликвидировали угрозу соседним домам. Проверить [дом] на наличие людей не было возможности — происходило обрушение», — описали ситуацию в МЧС.


В ведомстве уточнили, что в 18:55 пожарные уже потушили открытый огонь. «В настоящее время проводятся работы по разбору завалов и проливке», — добавили в МЧС.


Как сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ источник в экстренных службах, во время пожара на место происшествия пришли хозяева дома — они оказались пьяны. По их словам, в загоревшемся доме никого нет.


На прошлой неделе в центре Новосибирска загорелся старинный особняк с барами, относящийся к памятникам архитектуры.

Прочтений: 2609
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк и компания-застройщик «ВИРА-Строй» расскажут о совместных ипотечных проектах
В четверг, 28 сентября, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ пользователям расскажут о самом масштабном за всю историю Сбербанка снижении процентных ставок по жилищным кредитам, а также о совместных ипотечных сервисах банка с застройщиком «ВИРА-Строй».
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено