В Октябрьском районе вспыхнул дом: пожарные не успели его спасти

Пожар начался в седьмом часу вечера

Вечером 27 сентября в Октябрьском районе Новосибирска случился пожар в дачном доме.







Фотографиями с места происшествия с редакцией НГС.НОВОСТИ поделился читатель.







Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, щитовой дом загорелся в садовом товариществе «Инструментальщик». Тушить его пожарные выехали в 18:43. Спустя 7 минут они уже были на месте. К этому времени дом был полностью охвачен огнём.





«Была угроза распространения огня на соседние строения. Произведя отключение электроэнергии, [пожарные] ликвидировали угрозу соседним домам. Проверить [дом] на наличие людей не было возможности — происходило обрушение», — описали ситуацию в МЧС.







В ведомстве уточнили, что в 18:55 пожарные уже потушили открытый огонь. «В настоящее время проводятся работы по разбору завалов и проливке», — добавили в МЧС.







Как сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ источник в экстренных службах, во время пожара на место происшествия пришли хозяева дома — они оказались пьяны. По их словам, в загоревшемся доме никого нет.





На прошлой неделе в центре Новосибирска загорелся старинный особняк с барами, относящийся к памятникам архитектуры.