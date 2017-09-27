За 20 минут через весь город: гаишник помог «скорой» с ребёнком добраться до больницы

Сергей Мосолов помог реанимобилю доехать с роддома до клиники Мешалкина за 20 минут 
Сергей Мосолов помог реанимобилю доехать с роддома до клиники Мешалкина за 20 минут 

Новосибирский инспектор ГИБДД помог спасти жизнь новорождённого малыша — благодаря ему реанимобиль с младенцем проехал больше 25 км от роддома № 4 на улице Адриена Лежена до клиники Мешалкина на Бердском шоссе всего за 20 минут. 


Случай произошёл 25 сентября. Около 16:00 заместитель командира взвода полка областной ДПС Сергей Мосолов получил по радиостанции патрульного автомобиля сообщение от дежурного. Он сообщил, что врачам родильного дома № 4 нужна экстренная помощь. 


Во время сигнала от дежурного Сергей находился около Октябрьского моста. Уже через пять минут он прибыл к роддому на улице Андриена Лежена. Врач пояснил, что у новорождённого младенца жизнь может оборваться в любую минуту — ему срочно нужна помощь квалифицированных кардиохирургов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. Сергей Мосолов включил проблесковые маячки и сирену и помог реанимобилю с младенцем быстро проехать по улицам Кирова, Большевистская и Бердскому шоссе — весь путь занял всего за 20 минут. 


«Самый сложный участок дороги был при спуске на улицу Большевистскую, [потому что] улица Добролюбова была загружена. Но прошли нормально её. Участки Большевистской тоже были загружены, но обошлись без перекрытия дороги», — рассказал 31-летний инспектор корреспонденту НГС.НОВОСТИ. 


Ребенка вовремя передали специалистам клиники — они оказали ему помощь.


Сергей признался, что никакого волнения не испытывал и был спокоен, хотя и находился в патрульной машине один: «Это моя служебная обязанность — помочь, организовать оперативное сопровождение "скорой"», — заметил он. 


Инспекторы ГИБДД нередко помогают новосибирцам, которым нужно быстро добраться до больниц. Например, в прошлом году сотрудники госавтоинспекции оказали помощь беременной женщине — благодаря инспекторам сибирячка смогла быстро доехать до роддома через утренние пробки.

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