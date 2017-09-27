Новосибирцы спросили о лавочке рядом с НГУ знатоков «Что? Где? Когда?»

Во время вопроса знатокам показали фотографию семьи Аркашовых на лавочке-шпаргалке
Во время вопроса знатокам показали фотографию семьи Аркашовых на лавочке-шпаргалке

В выходные в эфир Первого канала вышла телепередача «Что? Где? Когда?». 


Как сообщили в пресс-службе НГУ, во время «Блица» знатоки получили вопрос от семьи Аркашовых из Новосибирска: «Как скульпторы назвали скамейку, установленную около Новосибирского государственного университета?».


Знатоки дали правильный ответ — её назвали шпаргалкой. 


На вопрос отвечала команда Алёны Повышевой. Во время обсуждения знатоки сразу назвали верный вариант, хотя у некоторых членов команды были версии с зачёткой и оригами. 


Лавочку установили в 2013 году. Её сделали в виде смятого клочка бумаги с написанными формулами, которые придумал член команды КВН НГУ Владимир Руднев.


Вопрос знатокам из Новосибирска в эфире программы


Несколько лет назад в «Что? Где? Когда?» у знатоков выиграла преподаватель НГУ Оксана Исаченко — она задала вопрос про афишу вечера петроградских поэтов 1919 года. НГС.НОВОСТИ готовили тест с самыми интересными вопросами от сибиряков за всю историю игры.


Справка: «Что? Где? Когда?» — популярная телевизионная интеллектуальная игра, в которой команда знатоков в течение минуты ищет ответы на вопросы телезрителей. В эфире с 1975 года. (1tv.ru)


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