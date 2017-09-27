Люди в форме помогли новосибирцу выселить из квартиры бывшую жену через год после развода

Женщина настолько прижилась в квартире бывшего мужа, что выселить её получилось только через суд

В Новосибирске судебные приставы выселили разведённую женщину из квартиры бывшего мужа после того, как он женился во второй раз.







Квартира, из которой суд выселил женщину, находится на улице Дуси Ковальчук, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.







В доме на Дуси Ковальчук супруги жили вместе, но после развода квартира отошла к мужчине. У его бывшей жены было и другое жильё. Несмотря на это, сибирячка осталась жить с бывшим супругом. Не ушла она и после того, как мужчина решил устроить личную жизнь и привёл домой подругу. Так продолжалось около года после развода.







«Бывшая жена, всё ещё на что-то надеясь, отказалась выселяться из "родового гнезда", всячески вмешиваясь в быт новой пары. Уговоры бывшей супруги избавиться от новой сожительницы лишь укрепили новые отношения, привели к свадьбе пары и решению суда о выселении ставшей настоящим кошмаром должницы», — описали ситуацию в службе судебных приставов.







После решения суда женщина прожила в чужой квартире ещё около трёх месяцев и съехала только на прошлой неделе — после того как в дело вмешались судебные приставы.







«Она очень не хотела выселяться, поэтому пришлось начать при ней составлять акт описи (ареста) имущества. В этот момент она сдалась. Она устраивала истерики, ругалась, всех проклинала, пришлось вызвать полицию. После приезда полиции она немножко сбавила свои речевые обороты и, поняв, что ничего у неё не выйдет, все инсинуации мимо, она решила добровольно отправиться домой», — рассказали в пресс-службе УФССП.







Судебным приставам регулярно приходится сталкиваться с ситуациями, когда новосибирские семьи отказываются выселяться из чужих квартир. Например, в прошлом году супружеская пара поселилась в квартире своего знакомого на улице Титова и согласилась съехать с насиженного места только тогда, когда к двери пришли судебные приставы и рабочие с болгаркой.