«Отставка была неожиданной»: Виктор Толоконский вернётся в Новосибирск

Виктор Толоконский поёт в Первомайском сквере Новосибирска на праздновании 80-летия области 16 сентября

Отставка губернатора Красноярского края Виктора Толоконского стала для него неожиданностью — свои планы он пока не озвучивает, но друзья и близкие говорят, что он вернётся в Новосибирск.







«То, что вернется в Новосибирск — однозначно. А чем будет заниматься, трудно сказать, в какую сферу. На эту тему у нас разговора не было, — рассказал его соратник и депутат Заксобрания Новосибирской области Евгений Покровский. — Сама отставка была для него неожиданностью, поэтому, я думаю, никаких планов он на этот счет не строил».





Сын бывшего губернатора Новосибирской области и Красноярского края, ныне начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский сообщил, что пока не знает о планах отца. «Вернется? Думаю, да. Чем будет заниматься, не могу вам подсказать», — пояснил он.







Напомним, сегодня, 27 сентября, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил, что покидает свой пост. Толоконский сделал заявление об отставке во время закрытого заседания правительства, сообщает НГС.КРАСНОЯРСК.





До работы на посту губернатора Красноярского края Виктор Толоконский занимал должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе, губернатора Новосибирской области и мэра Новосибирска.