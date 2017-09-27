Подростки выстроились в очередь на концерт дерзкого рэпера

Новосибирцы выстроились в очередь на рэп-концерт за 2 часа до открытия дверей в клуб
Новосибирцы выстроились в очередь на рэп-концерт за 2 часа до открытия дверей в клуб

Жители Новосибирска заметили внушительную очередь у ночного клуба «Отдых» днём 27 сентября. «Кого опять завезли в "Отдых", что на неё слетелась такая толпа малолеток?» — писали пользователи соцсетей около 16:00.


Сегодня вечером в клубе выступает модный рэпер Фараон (Pharaoh). В описании события в социальной сети «ВКонтакте» сказано, что двери в клуб откроются в 18:00, т.е. главные фанаты музыканта заняли очередь за несколько часов, чтобы на концерте оказаться как можно ближе к артисту. 


В день концерта билеты на Фараона можно было купить за полторы тысячи рублей. 


Рэпер Pharaoh
Рэпер Pharaoh


Под псевдонимом Фараон выступает москвич Глеб Голубин. Исполнителю 21 год, он пишет музыку в жанре хип-хоп и клауд-рэп. В детстве Голубин профессионально играл в футбол, выступал за молодёжные составы клубов «Локомотив», «ЦСКА» и «Динамо». В 2013 году поступил на журфак МГУ. В 2014 году он выпустил свой первый микстейп «Уаджет». 


11 сентября Фараон опубликовал клип на свой главный хит «Дико, например», после которого о рэпере узнала вся страна. Строчки «Мы курим дико, например, мы виснем дико, например» разошлись по Сети. После этого видео Фараона спародировал известный телеведущий Иван Ургант — он спел не о богемной и развратной жизни, как Фараон, а о собирании грибов. Сейчас оригинальную версию клипа Фараона посмотрели на YouTube 21 млн раз.  


Клуб «Отдых» переживает уже не первую осаду подростков. Весной новосибирцы опоясали его очередью на концерт украинской группы «Грибы».

Прочтений: 4474
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (33)33
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк и компания-застройщик «ВИРА-Строй» расскажут о совместных ипотечных проектах
В четверг, 28 сентября, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ пользователям расскажут о самом масштабном за всю историю Сбербанка снижении процентных ставок по жилищным кредитам, а также о совместных ипотечных сервисах банка с застройщиком «ВИРА-Строй».
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено