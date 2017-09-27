Подростки выстроились в очередь на концерт дерзкого рэпера

Новосибирцы выстроились в очередь на рэп-концерт за 2 часа до открытия дверей в клуб

Жители Новосибирска заметили внушительную очередь у ночного клуба «Отдых» днём 27 сентября. «Кого опять завезли в "Отдых", что на неё слетелась такая толпа малолеток?» — писали пользователи соцсетей около 16:00.





Сегодня вечером в клубе выступает модный рэпер Фараон (Pharaoh). В описании события в социальной сети «ВКонтакте» сказано, что двери в клуб откроются в 18:00, т.е. главные фанаты музыканта заняли очередь за несколько часов, чтобы на концерте оказаться как можно ближе к артисту.





В день концерта билеты на Фараона можно было купить за полторы тысячи рублей.





Рэпер Pharaoh





Под псевдонимом Фараон выступает москвич Глеб Голубин. Исполнителю 21 год, он пишет музыку в жанре хип-хоп и клауд-рэп. В детстве Голубин профессионально играл в футбол, выступал за молодёжные составы клубов «Локомотив», «ЦСКА» и «Динамо». В 2013 году поступил на журфак МГУ. В 2014 году он выпустил свой первый микстейп «Уаджет».





11 сентября Фараон опубликовал клип на свой главный хит «Дико, например», после которого о рэпере узнала вся страна. Строчки «Мы курим дико, например, мы виснем дико, например» разошлись по Сети. После этого видео Фараона спародировал известный телеведущий Иван Ургант — он спел не о богемной и развратной жизни, как Фараон, а о собирании грибов. Сейчас оригинальную версию клипа Фараона посмотрели на YouTube 21 млн раз.





Клуб «Отдых» переживает уже не первую осаду подростков. Весной новосибирцы опоясали его очередью на концерт украинской группы «Грибы».