Новосибирск признали самым гостеприимным городом в Сибири

Новосибирск оказался на 8-м месте среди гостеприимных городов

Сервис интернет-бронирования отелей Booking.com составил список самых гостеприимных городов России — Новосибирск попал в первую десятку.







Список подготовили на основе рекомендаций пользователей сервиса из России и других стран мира — специалисты компании подсчитали, сколько раз по отношению к городу упоминаются ключевые слова «гостеприимные люди».







«Россия, помимо огромного количества достопримечательностей, потрясающих пейзажей и национальной кухни, всегда славилась своим гостеприимством, что не может не привлекать путешественников со всего мира», — уверены в компании Booking.com.







Среди десяти самых гостеприимных российских городов Новосибирск оказался единственным сибирским городом и занял восьмое место.







«Путешественники не могли не отметить такие города, как Воронеж, Новосибирск, Ярославль и Нижний Новгород. Пользователи Booking.com ценят их не только за гостеприимство, но и за вкусную еду, возможности комфортного передвижения, разнообразие музеев и исторических памятников», — рассказали в компании.







Китайские туристы в Новосибирске





В первой пятёрке городов с гостеприимными людьми оказались Казань, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Калининград. Казань покорила путешественников уникальной архитектурой, самобытной кухней, а также радушием местных жителей. В Москве и Санкт-Петербурге туристов привлекает насыщенная культурная жизнь столиц, их историческое наследие и городская инфраструктура.







Кроме гостеприимства туристы в Новосибирской области ценят озёра. Недавно в «ТурСтате» рассказали, что озеро Чаны оказалось в рейтинге курортов на 5-м месте, а озеро Карачи вошло в первую десятку по популярности оздоровительного отдыха на российских курортах минеральных вод.