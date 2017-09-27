Официально: новосибирцы смогут отказаться от навязанных страховок при покупке ОСАГО за две недели

Изменения вступят в силу после Нового года
Изменения вступят в силу после Нового года

С 1 января 2018 года в Новосибирске и по всей стране увеличится «период охлаждения» в страховании — срок, в течение которого можно отказаться от навязанной страховки. Как сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России, его увеличат с 5 до 14 дней.


Пятидневный «период охлаждения» заработал летом прошлого года. Он стал одним из способов помочь людям, которым навязали дополнительные услуги при оформлении страховок. Пик таких жалоб в Новосибирске пришёлся на эту весну, когда в офис «Росгосстраха» пришлось вызвать полицейских.


«В 2015 году, до начала действия "периода охлаждения", жалобы сибиряков в Банк России на навязывание дополнительных услуг при оформлении ОСАГО занимали долю в 24% от общего числа обращений по поводу ОСАГО, в июле 2017 года — только 7%», — приводит пресс-служба слова заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Сергея Жаботинского.


У страховщиков к нововведению отношение неоднозначное. 


«Я не считаю, что это очень нужно и что это на что-то повлияет. Мне кажется, хватило бы тех пяти дней, но просто с информированием населения о "периоде охлаждения" от органов власти, контролирующего органа», — пояснил НГС.НОВОСТИ исполнительный директор Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков Василий Зуев, но добавил, что такое решение тоже поможет потребителям не остаться обманутыми.


Оформить полис ОСАГО, не заплатив страховщикам лишние деньги, можно и через интернет — такая услуга считается наиболее безопасной. 

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