Менеджер сети гипермаркетов попался на взятке в 400 тысяч от производителя молока

Менеджер сети гипермаркетов задержан
Менеджер сети гипермаркетов задержан

Менеджера одной из сети продуктовых гипермаркетов в Новосибирске подозревают в получении взятки — за 430 тысяч он обещал производителю молочных продуктов продвинуть его товары на полках магазинов.


Следователи Заельцовского межрайонного отдела Новосибирска возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего регионального менеджера сети гипермаркетов продуктов. Мужчину подозревают в получении крупного коммерческого подкупа (ч. 7 ст. 204 УК РФ).


«По данным следствия, днём 25 сентября подозреваемый получил от руководителя коммерческого предприятия незаконное вознаграждение в 427 тысяч рублей за помощь в заключении договора на поставку в сеть гипермаркетов молочной продукции», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Алексей Максименко.


Менеджер сети гипермаркетов потребовал у представителя компании, выпускающей молочные продукты, взятку, и тогда последний обратился к правоохранителям. Сумма взятки составляла определенный процент от договора, добавил Максименко. Названия компаний следователи не разглашают.


Сейчас менеджер сети гипермаркетов задержан по подозрению в преступлении. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении подозреваемого под домашний арест.


Вчера следователи сообщили, что в получении взятки от строительной компании подозревают новосибирского госавтоинспектора — за 20 тысяч рублей он обещал проигнорировать нарушения при проведении дорожных работ и был задержан с поличным.

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