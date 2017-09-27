Коммунальщик получил условный срок за смерть прохожего в яме на Котовского

Смерть прохожего обернулась условным сроком для мастера участка ООО «СибСтройАгро»

Суд вынес обвинительный приговор 54-летнему работнику компании «СибСтройАгро» — он получил условный срок за смерть пьяного прохожего в разрытой траншее на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска.







Несчастный случай произошёл в январе 2017 года, когда на улице Котовского шла реконструкция теплотрассы. Напротив дома № 10 рабочие вырыли траншею. Вечером 7 января в эту яму упал прохожий — мужчина погиб.







После инцидента на скамье подсудимых оказался 54-летний мастер участка компании «СибСтройАгро» — именно эта организация занималась реконструкцией теплотрассы по договору подряда с АО «СИБЭКО», рассказал НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Вадим Гришин.







«Они должны были при производстве работ оборудовать временную строительную площадку соответствующим образом с точки зрения техники безопасности, то есть обеспечить сплошное заграждение. Но огородили они её не полностью — возле дома № 10 по улице Котовского вдоль трамвайных путей остались проёмы [между бетонными блоками] с пропуском между ними сигнальной ленты. То есть полностью меры безопасности обеспечены не были. Также в этом месте не было сигнальных фонарей», — описал место происшествия гособвинитель.







По словам Гришина, упавший в траншею мужчина был пьян, он погиб от открытой черепно-мозговой травмы. Позже обвинённый в его смерти мастер участка выплатил компенсацию отцу погибшего.







«Подсудимый полностью признал вину, дело было рассмотрено в особом порядке судопроизводства. Гражданский иск заявлен не был», — уточнил Вадим Гришин.





4 сентября Ленинский районный суд Новосибирска признал рабочего виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подсудимый получил два года лишения свободы условно. Кроме того, он на два года лишился права заниматься работой, которая связана с «обеспечением техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ», сообщили в суде.





Как пояснил НГС.НОВОСТИ директор ООО «СибСтройАгро» Игорь Кириллов, адвокат уже подал апелляционную жалобу на приговор, а осуждённый мастер участка продолжает работать.







«Почему мы были должны были его увольнять? Нет, он не уволен и не будет никогда уволен, он отличный работник. Я как руководитель никакой вины нашей организации в случившемся не вижу. Дело высосано из пальца, мягко говоря. Ограждение там было: были блоки железобетонные, была сетка, были профлисты. Ещё непонятно, как этот человек туда попал. Он лежал в трёх метрах от края ямы, возможно, его туда сбросили, а моего парня [обвиняют]. Туда даже при желании нельзя было попасть, но [следователи] нашли какие-то дырки, которые могли образоваться от ветра. Много белых пятен в этом расследовании», — заявил Игорь Кириллов.