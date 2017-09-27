Губернатор Толоконский заявил о своей отставке


Виктор Толоконский ушел с поста губернатора сегодня, 27 сентября
Виктор Толоконский ушел с поста губернатора сегодня, 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил, что покидает свой пост.


Толоконский сделал заявление об отставке во время закрытого заседания правительства, сообщает НГС.КРАСНОЯРСК.


Слухи об отставке Толоконского появились еще в конце прошлой недели, позже ближайшее окружение губернатора данную информацию опровергло


В ожидании отставки сообщалось о разных кандидатах, которые могли бы заменить Толоконского на его посту. Вероятных кандидатов было пять, в частности, по информации РБК, новым губернатором края станет 40-летний руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков.


Виктор Толоконский занимал пост губернатора Красноярского края с 2014 года, до этого с 2010 года он был полномочным представителем президента в СФО, а еще раньше, начиная с 2000 года, он был губернатором Новосибирской области.



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