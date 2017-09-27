К новому сезону в Шерегеше хотят открыть два новых подъёмника

В Шерегеше появятся новые подъёмники

На популярном у новосибирцев горнолыжном курорте Шерегеш строят четыре новых подъёмника — два из них могут открыться уже к новому сезону.





«Один подъёмник строится в самом основном, загруженном месте — там сняли два бугельных подъемника, которые были самыми первыми в Шерегеше. Вместо них строят новый, — рассказал руководитель туристско-информационного центра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов. — Он находится в секторе А, будет поднимать до вершины горы Зеленой».







В этом году, по его словам, готовят к открытию подъемник № 13 , возле автостоянки недалеко от отеля SkyWay. «Можно будет комфортно подъехать, оставить машину, подняться на нем до крутой части горы и там уже дальше кататься», — пояснил Анисимов.







Кроме того, в Шерегеше строят подъёмник, который будет поднимать лыжников и сноубордистов с середины горы Мустаг. Это тоже будет «хлебница» — четырехместный подъемник с колпаками.







Ещё один подъёмник-долгострой на горе Утуя, запуск которого анонсировали ещё летом, пока не запустят, уточнил Анисимов. Он добавил, что пока компании не дают гарантий, что подъёмники заработают с начала сезона, однако, вероятнее всего, они откроются на Мустаге и Зеленой.







Лыжники и сноубордисты уже готовятся к началу сезона, тем более, первый снег в этом году в Шерегеше выпал уже в начале сентября.