Новосибирского фотографа позвали в Нью-Йорк за пять снимков деревни, из которой бегут немцы

Новосибирский фотограф Антон Уницын победил в русскоязычном этапе международного конкурса International Photography Awards (IPA) 2017 и получил приглашение в Нью-Йорк.





На конкурс попали пять фотографий Уницына





Уницын признан лучшим в номинации «Глубокая перспектива / Deeper Perspective» на этапе IPA-СНГ. Его серия фотографий был признана работой года.







Другие этапы конкурса проходили в Китае и Малайзии, отдельный отбор прошли англоязычные участники. «Те, кто побеждают в этих конкурсах, номинируются на премию Люси. Кто её получит, будет решаться в Нью-Йорке в октябре. Меня пригласили — я решил полететь. У меня уже билеты на руках», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Антон Уницын.





Серия фотографий, с которой победил Антон, была снята в Кыштовке. «Это было в апреле этого года, я ездил, снимал для "Новой газеты". Снимал примерно четыре дня, мы вместе с корреспондентом работали», — объяснил Антон.







Впервые фотографии были опубликованы в «Новой газете»





В конце прошлого года райцентр Новосибирской области Кыштовка прославился тем, что сюда из Германии переехала семья Мартенсов — поселенцы объяснили это желанием оградить детей от уроков сексуального просвещения в европейской стране. Но уже в феврале 2017 года семья вернулась обратно.





Антон Уницын вместе с корреспондентом «Новой газеты» ездил в Кыштовку уже после отъезда Мартенсов. В репортаже приводились воспоминания местных жителей об иммигрантах из Германии, а также была показана жизнь коренных кыштовцев.







Итоги международного конкурса станут известны в октябре, сейчас работы Антона Уницына получили признание среди русскоязычных фотографов





Кыштовку Антон Уницын снимал в прошлом апреле





Эта деревня известна тем, что в нее из Германии сбегала семья Мартенсов





В 2016 году Антон Уницын уже участвовал в этом конкурсе и получил награду как лучший фотограф года СНГ — у него было первое место в разделе «Редакционная фотография».