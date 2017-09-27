Новосибирского фотографа позвали в Нью-Йорк за пять снимков деревни, из которой бегут немцы

Новосибирский фотограф Антон Уницын победил в русскоязычном этапе международного конкурса International Photography Awards (IPA) 2017 и получил приглашение в Нью-Йорк.


На конкурс попали пять фотографий Уницына
На конкурс попали пять фотографий Уницына


Уницын признан лучшим в номинации «Глубокая перспектива / Deeper Perspective» на этапе IPA-СНГ. Его серия фотографий был признана работой года.


Другие этапы конкурса проходили в Китае и Малайзии, отдельный отбор прошли англоязычные участники. «Те, кто побеждают в этих конкурсах, номинируются на премию Люси. Кто её получит, будет решаться в Нью-Йорке в октябре. Меня пригласили — я решил полететь. У меня уже билеты на руках», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Антон Уницын.


Серия фотографий, с которой победил Антон, была снята в Кыштовке. «Это было в апреле этого года, я ездил, снимал для "Новой газеты". Снимал примерно четыре дня, мы вместе с корреспондентом работали», — объяснил Антон.


Впервые фотографии были опубликованы в «Новой газете»
Впервые фотографии были опубликованы в «Новой газете»


В конце прошлого года райцентр Новосибирской области Кыштовка прославился тем, что сюда из Германии переехала семья Мартенсов — поселенцы объяснили это желанием оградить детей от уроков сексуального просвещения в европейской стране. Но уже в феврале 2017 года семья вернулась обратно.


Антон Уницын вместе с корреспондентом «Новой газеты» ездил в Кыштовку уже после отъезда Мартенсов. В репортаже приводились воспоминания местных жителей об иммигрантах из Германии, а также была показана жизнь коренных кыштовцев.


Итоги международного конкурса станут известны в октябре, сейчас работы Антона Уницына получили признание среди русскоязычных фотографов
Итоги международного конкурса станут известны в октябре, сейчас работы Антона Уницына получили признание среди русскоязычных фотографов


Кыштовку Антон Уницын снимал в прошлом апреле
Кыштовку Антон Уницын снимал в прошлом апреле


Эта деревня известна тем, что в нее из Германии сбегала семья Мартенсов
Эта деревня известна тем, что в нее из Германии сбегала семья Мартенсов


В 2016 году Антон Уницын уже участвовал в этом конкурсе и получил награду как лучший фотограф года СНГ — у него было первое место в разделе «Редакционная фотография».

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