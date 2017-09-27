Военный «Урал» переехал «Пежо» на улице Добролюбова

Грузовик «Урал» наехал на маленький Peugeot в Октябрьском районе Новосибирска.







«Урал» буквально подмял под себя небольшую иномарку





Авария случилась 27 сентября около 12:00 на спуске с улицы Добролюбова в сторону Большевистской. «Пежо» ехал в сторону улицы Кирова, «Урал» — ему навстречу.







«На Добролюбова "Урал", буксировавший автокран, наехал на Peugeot. Предположительно, у "Урала" отказали тормоза», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







В аварии чудом никто не пострадал, добавили в «Автоспасе».





«Урал» буксировал автокран





По данным сервиса Яндекс.Пробки, из-за этой и ещё нескольких аварий, случившихся неподалёку, на Добролюбова и Большевистской собрались большие пробки. Скорость потока там от 3 до 5 км/ч.





Из-за аварий на Большевистской и Добролюбова образовались заторы





Редко, когда столкновения легковых машин с грузовиками или фурами заканчиваются без пострадавших. Например, недавно на улице Сибиряков-Гвардейцев «Тойота» залетела под фуру. В больницу травмами попали двое пассажиров машины.

