Царство льда: заморозки разукрасили инеем листву и цветы в Новосибирске

Сибирячка сфотографировала растения, которых коснулись сентябрьские заморозки, — они приобрели по-настоящему сказочный вид.





«Снимала цветы и растения сегодня утром на улице Инженерной около Технопарка», — рассказала НГС.НОВОСТИ фотограф Анна Марева.







На снимках видно, что растения покрылись красивым инеем, который быстро растает сразу после восхода солнца.







Пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин уточнил НГС.НОВОСТИ, что заморозки начались в Новосибирске в субботу, 23 сентября, когда одновременно пошли осадки в виде мокрого снега и дождя.





#подорогенаработу 😄 Публикация от Анна Марёва (@anna_mareva) Сен 26 2017 в 8:34 PDT





Первые заморозки в этом сезоне ☺ Публикация от Анна Марёва (@anna_mareva) Сен 26 2017 в 8:26 PDT





По прогнозам синоптиков, минусовые температуры сохранятся и в ближайшие дни — ночью по области будет от –2 до –7 градусов, а днём воздух прогреется до +2…+8 градусов.









По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске сегодня, а также 28 и 29 сентября ночью будет от –1 до –3 градусов, а днём — от 2 до 6 градусов тепла.











Глава фермерского хозяйства «Сад Шубиной» Людмила Шубина пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что цветы и растения в Сибири привычны к температуре от –1 до –3 градусов ночью. У большинства цветов, которых коснутся заморозки, начинают жухнуть лепестки и они постепенно «уходят на зимовку».









Заметили заморозки, которые украсили растения инеем, и в пригородах Новосибирска — в Мошковском районе.





Публикация от Vitaliy Volobuev (@vvialpha) Сен 26 2017 в 8:37 PDT



