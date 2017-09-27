Царство льда: заморозки разукрасили инеем листву и цветы в Новосибирске

Сибирячка сфотографировала растения, которых коснулись сентябрьские заморозки, — они приобрели по-настоящему сказочный вид. 


«Снимала цветы и растения сегодня утром на улице Инженерной около Технопарка», — рассказала НГС.НОВОСТИ фотограф Анна Марева. 


На снимках видно, что растения покрылись красивым инеем, который быстро растает сразу после восхода солнца.


Пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин уточнил НГС.НОВОСТИ, что заморозки начались в Новосибирске в субботу, 23 сентября, когда одновременно пошли осадки в виде мокрого снега и дождя.


#подорогенаработу 😄

Публикация от Анна Марёва (@anna_mareva)


Первые заморозки в этом сезоне ☺

Публикация от Анна Марёва (@anna_mareva)


По прогнозам синоптиков, минусовые температуры сохранятся и в ближайшие дни — ночью по области будет от –2 до –7 градусов, а днём воздух прогреется до +2…+8 градусов.



По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске сегодня, а также 28 и 29 сентября ночью будет от –1 до –3 градусов, а днём — от 2 до 6 градусов тепла. 



Глава фермерского хозяйства «Сад Шубиной» Людмила Шубина пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что цветы и растения в Сибири привычны к температуре от –1 до –3 градусов ночью. У большинства цветов, которых коснутся заморозки, начинают жухнуть лепестки и они постепенно «уходят на зимовку».  



Заметили заморозки, которые украсили растения инеем, и в пригородах Новосибирска — в Мошковском районе.



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