Новосибирец выпустил партию угля с портретом разгневанного Трампа

Новая упаковка угля, посвящённая речи Трампа по поводу Северной Кореи

Новосибирская компания «Живой огонь», которая выпускает уголь, придумала новый дизайн упаковки своего товара — теперь на бумажном пакете изображен американский президент Дональд Трамп, который угрожает Северной Корее в манере Никиты Хрущева.







«Смысл в последней ооновской речи Трампа, — объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ идею упаковки директор компании Дмитрий Дёмин. — Когда он с трибуны вот так вот просто-напросто говорит о том, что уничтожит страну, это вообще нонсенс. Трибуна ООН — это трибуна мирных переговоров. Понятно, что он не будет этого делать, до войны вряд ли дело дойдёт. Но сам факт».







На новой упаковке изображен президент США Дональд Трамп, который с трибуны произносит: «Корейцы!!! Я вам покажу Кузькину мать!!!».





Это уже не первая упаковка угля новосибирской компании на политическую тему. Раньше компания «Живой огонь» (её предыдущий бренд — «Жарики») продавала уголь под названием «Новый мир», посвященный инаугурации президента США Дональда Трампа и его будущей встрече с Владимиром Путиным. Также новосибирец выпускал уголь под марками «Обамавуд», «Дональд Трамп» и «Президент» с картой России и достижениями страны. Кроме компании «Живой огонь» в Новосибирске есть другие производители угля для жарки, например «Гартвиг», «Магнит», ГК «Русский лес» и другие.





По информации РИА Новости, президент США Дональд Трамп не исключил возможности нанесения удара по КНДР после очередного ядерного испытания Пхеньяна. «Посмотрим», — ответил Трамп на вопрос журналиста, планирует ли США атаковать Северную Корею. Его ответ опубликовала пресс-служба Белого дома, сообщает издание.