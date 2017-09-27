Новосибирец выпустил партию угля с портретом разгневанного Трампа

Новая упаковка угля, посвящённая речи Трампа по поводу Северной Кореи
Новая упаковка угля, посвящённая речи Трампа по поводу Северной Кореи

Новосибирская компания «Живой огонь», которая выпускает уголь, придумала новый дизайн упаковки своего товара — теперь на бумажном пакете изображен американский президент Дональд Трамп, который угрожает Северной Корее в манере Никиты Хрущева. 


«Смысл в последней ооновской речи Трампа, — объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ идею упаковки директор компании Дмитрий Дёмин. — Когда он с трибуны вот так вот просто-напросто говорит о том, что уничтожит страну, это вообще нонсенс. Трибуна ООН — это трибуна мирных переговоров. Понятно, что он не будет этого делать, до войны вряд ли дело дойдёт. Но сам факт».


На новой упаковке изображен президент США Дональд Трамп, который с трибуны произносит: «Корейцы!!! Я вам покажу Кузькину мать!!!». 


Это уже не первая упаковка угля новосибирской компании на политическую тему. Раньше компания «Живой огонь» (её предыдущий бренд — «Жарики») продавала уголь под названием «Новый мир», посвященный инаугурации президента США Дональда Трампа и его будущей встрече с Владимиром Путиным. Также новосибирец выпускал уголь под марками «Обамавуд», «Дональд Трамп» и «Президент» с картой России и достижениями страны. Кроме компании «Живой огонь» в Новосибирске есть другие производители угля для жарки, например «Гартвиг», «Магнит», ГК «Русский лес» и другие.


По информации РИА Новости, президент США Дональд Трамп не исключил возможности нанесения удара по КНДР после очередного ядерного испытания Пхеньяна. «Посмотрим», — ответил Трамп на вопрос журналиста, планирует ли США атаковать Северную Корею. Его ответ опубликовала пресс-служба Белого дома, сообщает издание. 

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