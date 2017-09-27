Власти заплатят 2 миллиона за турне бизнесменов по Азии

Бизнес-миссии пройдут в конце этого года 
Бизнес-миссии пройдут в конце этого года 

Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства объявил закупки на проведение бизнес-миссий за границу — за командировки заплатят почти 2 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.


Информация о трёх открытых конкурсах размещена на сайте госзакупок. Победитель должен будет организовать три поездки представителей новосибирских компаний в Китай, Мьянму и Камбоджу. Перед этим нужно будет провести маркетинговые исследования, чтобы определить возможные направления экспорта продукции.


«Мероприятие направлено на проработку возможного взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательства Новосибирской области и организациями Китайской Народной Республики (КНР) для экспорта продукции и/или услуг», — говорится в описании лота закупки.


Победитель конкурса должен будет, в том числе, разработать проект деловой программы бизнес-миссии и организовать в Китае деловые встречи с представителями госструктур, торгпредства в КНР, Торгового дома Российского экспортного центра в КНР и потенциальными импортёрами.


«Бизнес-миссии [проводятся] по плану Центра поддержки экспорта Новосибирской области, он согласован нашими кураторами в Новосибирске (Минпромторгом) и в Москве (Минэкономразвития РФ)», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель областного Центра поддержки экспорта Сергей Иванов.


По его словам, задача бизнес-миссий — добиться заключения договора между компаниями из-за рубежа и новосибирскими предприятиями. 


«В Новосибирской области четыре основных направления экспорта — здравоохранение, сельское хозяйство, пищепереработка и различные приборы. Скорее всего, в Китай поедут пищевики, компании, занимающиеся биотехнологиями. В Мьянме и Камбодже есть проблемы с очисткой воды, поэтому туда поедут компании, занимающиеся как раз этим», — рассказал Сергей Иванов. 


Бизнес-миссии в КНР, Мьянму и Камбоджу пройдут в ноябре-декабре этого года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 октября. Конкурс пройдёт 19 октября. Цена каждого лота — 650 тысяч рублей, в сумме — 1,95 млн рублей.


Представители компаний едут в эти страны за свой счёт, также они самостоятельно оплачивают проживание, уточнил руководитель областного Центра поддержки экспорта.


Новосибирская область экспортирует товары в 92 страны, рассказывал в прошлом году глава региона Владимир Городецкий. Самыми крупными внешнеторговыми партнёрами области стали Китай, Казахстан, Украина и Франция. 

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