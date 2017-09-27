Каждый день по чуть-чуть: кассира будут судить за кражу 4 миллионов из банка

Обвиняемая сразу признала вину

36-летняя кассир банка пойдёт под суд за похищение 4 млн рублей из отделения ПАО «БИНБАНК» в Черепаново Новосибирской области.





По версии органов дознания, первый раз работница банка взяла деньги из кассы из-за того, что её ребёнку потребовалось срочное лечение. «Потом женщина продолжала брать деньги из сейфа, — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. — Как она пояснила, деньги вскружили ей голову. Просто могла тратить деньги на всё, что ей хотелось».





С ноября 2016 года, когда обвиняемая исполняла обязанности старшего кассира, она стала брать из сейфа разные суммы денег каждый день — вплоть до 300 тысяч рублей в день. В прокуратуре поясняют, что женщина сначала думала вернуть деньги, но потом поняла, что ей это не по силам, так как её зарплата составляла всего 15 тысяч.





«Перед выходом старшего кассира из отпуска решила загружать кассеты в банкоматы не в полном объёме, а частично, чтобы в сейфе всегда были деньги. В день инкассации стала единолично формировать кассеты для загрузки в банкомат, то есть наполняла их деньгами, которые брала из сейфа. Таким образом на момент выхода кассира из отпуска недостачи в сейфе не было. Когда старший кассир был на работе, в то время когда она уходила на обед, женщина продолжала брать деньги из сейфа», — рассказали в ведомстве.





За полгода женщине удалось похитить 4 млн рублей. В июне 2016 года в «БИНБАНКЕ» прошла внеплановая проверка, которая выявила недостачу. Кассир сразу признала свою вину.





Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения) передано в Черепановский районный суд.





Несколько лет назад в Новосибирске судили сотрудницу Сбербанка, которая оформляла кредитки на имена клиентов банка, потом обналичивала деньги и тратила на себя. Её вычислили, когда один из клиентов отказался платить по счетам — выяснилось, что девушка за 2 месяца обманула 13 человек. На этой афере ей удалось заработать 650 тысяч рублей.