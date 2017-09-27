Холод, но снега и дождя не будет: синоптики дали прогноз до выходных

Сейчас температура ниже климатической нормы на 4–8 градусов

В ближайшие несколько дней в Новосибирске и области задержится холодная погода, но снега и дождей не будет.







«Пока у нас установилась область повышенного атмосферного давления, поэтому осадки прекратились. Сегодня и завтра, мы полагаем, осадки маловероятны, но в утренние часы могут быть туманы.





Мокрый снег и дождь могут возобновиться 29 сентября,





но мы сейчас не видим, что они будут сильными и затруднят проведение уборочных работ», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







В области по-прежнему господствуют холодные воздушные массы и температура ниже климатической нормы на 4–8 градусов, напомнил синоптик. В ближайшие несколько дней ночью по области будет от –2 до –7 градусов, а днём воздух прогреется до +2…+8 градусов.







По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске сегодня, а также 28 и 29 сентября ночью будет от –1 до –3 градусов, а днём — от 2 до 6 градусов тепла.