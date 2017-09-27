Белорусскую ярмарку перенесли с площади Ленина на вокзал

Ярмарка белорусских товаров откроется в эту субботу, 30 сентября

Власти сменили место для белорусской ярмарки — в этом году она пройдёт на площади Гарина-Михайловского возле железнодорожного вокзала





«Так ярмарку смогут посетить больше людей — не только жители города, но и жители области», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии Новосибирска.





В распоряжении редакции НГС.НОВОСТИ оказалось уведомление для участников ярмарки, из которого следует, что ярмарку переносят по указанию губернатора. В пресс-центре мэрии эту информацию не прокомментировали.





В прошлом году белорусская ярмарка проходила у ТЦ «Аркада». Губернатор Владимир Городецкий положительно отнёсся к ней, но раскритиковал площадку, которая была в центре Новосибирска. «<...>центральная площадь должна быть образцом всегда, а не аббревиатурой торгового момента», — сказал тогда глава региона.





Белорусы начнут торговать с 30 сентября, а закончат 8 октября. В Новосибирск приедут представители 28 белорусских предприятий, которые привезут еду, обувь, трикотаж, швейные изделия и сувениры по ценам производителей, передали в мэрии.