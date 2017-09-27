Въезд на Димитровский мост погрузился в глухую пробку


Пробки в городе достигли 7 баллов
Пробки в городе достигли 7 баллов

В утренний час пик 27 сентября заезд на Димитровский мост с левого берега Новосибирска встал в серьёзную пробку.


«На подъездах к площадям Труда и Энергетиков дичайшая пробка. На Титова от "Телецентра" и от Западного жилмассива стоит Троллейная от перекрёстка со Степной. Без какого-либо движения уже более десяти минут. За это время ни на метр не проехали», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ житель города.


Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы сейчас возникли на улицах Титова, Станиславского, Широкой, Ватутина, Котовского, Станционной и площадях Станиславского, Труда и Энергетиков. На картах отмечено несколько аварий: недалеко от площади Станиславского, на перекрёстке Ватутина и Планировочной. Проехать по этим дорогам сейчас можно не быстрее 3–7 км/ч, так что лучше ехать через Коммунальный или Бугринский мосты.


Пробка на въезде на Димитровский мост
Пробка на въезде на Димитровский мост


Новосибирцы, застрявшие в пробках, не унывают. Кто-то радуется, что проехал 20 метров, некоторые вспоминают, что раньше добирались до работы всего лишь за 20 минут, а самые отчаявшиеся предлагают «пересадить всех на байки».


Жители города в пробках не унывают
Жители города в пробках не унывают


В целом пробки утром в городе оцениваются в 7 баллов. Небольшой затор возник на въезде на Октябрьский мост, традиционные пробки есть на Винаповском мосту, Большевистской, Восходе, площади инженера Будагова.


С наступлением осени в город вернулись пробки в утренний и вечерний часы пик. Например, вчера утром самые длинные заторы проходили через Станционную и Коммунальный мост, обе пробки были больше 4 км.

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