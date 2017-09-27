Виновник ночной массовой аварии бросил пострадавшего друга и сбежал

Mitsubishi FTO врезалась в припаркованные иномарки
Mitsubishi FTO врезалась в припаркованные иномарки

Ночью 27 сентября на парковке дома на Плющихинском жилмассиве в Новосибирске случилась массовая авария: оказались повреждены пять машин.


Столкновение произошло в 00:05 около дома № 25/3 по улице Татьяны Снежиной.


«Неустановленный водитель на Mitsubishi FTO ехал по улице Татьяны Снежиной со стороны улицы Высоцкого и врезался в припаркованные Toyota Probox и Nissan Qashqai. После этого "Ниссан" въехал в Renault Kaptur, а он, в свою очередь, в Toyota WiLL», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Водитель Mitsubishi FTO с места ДТП сбежал, хотя в аварии пострадал его знакомый: 32-летний пассажир машины. Мужчину увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.


Один из последних случаев, когда водитель скрылся с места аварии, произошёл в начале сентября в Дзержинском районе. «Жигули» выехали на встречную полосу и столкнулись с «Субару» — пассажирка японского седана получила ушибы и сотрясение мозга, а водитель ВАЗа сбежал.

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