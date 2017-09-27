Молодого отца четверых детей арестовали за долги по алиментам
25-летний житель Новосибирской области, задолжавший по алиментам 350 тысяч рублей, получил 10 суток ареста.
У приставов Мошковского района было исполнительное производство в отношении 25-летнего отца четверых детей, который нигде не работал и не платил алименты.
«Гражданин жил с двумя детьми, но регулярно забывал, что в его помощи нуждаются 9-летний мальчик и 8-летняя девочка, оставшиеся на попечение матери. В то время как неплательщик наслаждался семейной жизнью с новой супругой, долг начал превышать 356 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе управления судебных приставов.
Приставы арестовали счета многодетного отца и запретили ему выезжать за границу, но мужчина на это никак не отреагировал. Но после того, как повестку вручили матери должника, тот пришёл в отдел судебных приставов.
«Выяснилось, что бабушка более ревностно относится к внукам, чем нерадивый отец», — отмечает пресс-служба приставов.
Суд рассмотрел протокол за долги по алиментам (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ) и назначил многодетному отцу 10 суток ареста.
С сентября 2016 года, после вступления в силу поправок в административный кодекс, судьи начали назначать нерадивым родителям административные аресты. Жители Новосибирской области, чтобы избежать наказания, проявляют незаурядную смекалку, например, один из должников притворился своим лучшим другом, чтобы не платить долги.
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Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС