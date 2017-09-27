В Новосибирске построят центр протонной терапии рака

Медицинские работники областного онкологического диспансера  
Медицинские работники областного онкологического диспансера  

Холдинг «Швабе» («Ростех») выступит в качестве генерального подрядчика на строительстве центров протонной терапии рака. Первый комплекс планируют возвести на острове Русский (Приморский край). В дальнейшем лечить онкозаболевания при помощи протонов начнут в Москве, Обнинске и Новосибирске.


В реализации проекта примут участие несколько сторон. В их числе — Новосибирский государственный университет (НГУ).


«Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова, Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Национального медицинского исследовательского центра радиологии (НМИЦ радиологии) и Новосибирского госуниверситета (НГУ) подписали меморандум о взаимопонимании. Этот документ предусматривает создание четырех центров протонной терапии, где смогут проходить лечение онкологические пациенты», — сообщают «Известия».


Специалисты «Швабе» будут отвечать за строительство, привлечение инвестиций и оснащение центров. МГУ, НМИЦ радиологии, НГУ и ДВФУ — начнут готовить кадры совместно с Хаккайдским университетом, а также займутся трансфером и адаптацией медицинских технологий.


«Это обеспечит выход здравоохранения России на принципиально новый уровень развития. Такая практика в нашей стране будет внедрена впервые в рамках тесного российско-японского партнерства, которое полностью отвечает национальным интересам», — цитируют «Известия» Алексея Патрикеева, генерального директора «Швабе». «В стране существует значительная потребность в лечении онкологических пациентов посредством протонной терапии, но мощностей, отвечающих современным медицинским требованиям, недостаточно».


По данным «Известий», реализация проекта начнется уже в 2018 году. Первый центр на острове Русский планируют построить к 2021-2022 году.


Качественное лечение злокачественных опухолей — больная тема для российской медицины. Иногда пациенты обвиняют врачей в нехватке денег на лечение.


Справка: протонная терапия — один из видов терапии, применяемой при лечение онкологических заболеваний. Метод лечения протонами позволяет уничтожить опухоль на любой глубине тела. При этом окружающие ткани получают минимальный урон.

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