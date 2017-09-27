В России: правительство отправит в регионы 80 миллиардов для повышения заплаты бюджетникам

Деньги будут выполнены в рамках исполнения майских указов президента

Руководство страны направит в регионы 80 миллиардов рублей на повышение заплаты ряду бюджетников в 2018 году. Об этом в рамках заседания комитета Совета Федерации сообщил Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ.







«Средства предусмотрены в федеральном бюджете на эти цели (выполнение майских указов президента) в следующем году в полном объеме, я имею в виду указанные категории работников, на повышение заработной платы. В следующем году эта поддержка составит 80 миллиардов рублей», — цитирует министра РИА Новости.







В июне этого года средняя зарплата новосибирцев перевалила отмету в 32 тысячи рублей. При этом несколькими днями ранее стало известно о том, что заработная плата работников бюджетной сферы снизилась на две тысячи рублей.

