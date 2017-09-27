Новосибирские студенты разработали новый метод шифрования данных

Метод шифрования был представлен на конференции Big Data Conference
Метод шифрования был представлен на конференции Big Data Conference

На международной конференции Big Data Conference студенты Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) представили алгоритм шифрования данных, позволяющий защитить информацию от несанкционированного доступа.


По словам Дмитрия Шишлянников, студента третьего курса НГУ, алгоритм основан на модулярной арифметике и методах сжатия информации.


«Мы изучили очень много материалов по этим направлениям. Также очень много работы было проведено для оптимизации алгоритма. Если в первых версиях 1 ГБ шифровался 63 минуты, то на текущей версии шифрование такого же файла происходит за 2,5 минуты, и это не предел», — приводит слова Дмитрия пресс-служба НГУ.


У разработки студентов есть три ключевые особенности. Первая — это блочность: перед шифрованием файл разбивается на небольшие сегменты. Вторая — симметричность: для шифрования и дешифрования используется один и тот же ключ. Наконец, третья особенность — это вариативность:


«При шифровании одного и того же текста с одним и тем же ключом зашифрованное сообщение будет каждый раз разное. Это очень сильно усложняет взлом алгоритма, в том числе квантовым компьютером», — поясняет один из авторов проекта.


Авторы проекта подчеркивают: из-за гибкости настроек получившийся алгоритм можно применять практически в любой сфере — в том числе на достаточно слабых устройствах. 


По данным пресс-центра университета, в создании алгоритма приняли участие четверо студентов Факультета информационных технологий при поддержке JetBrains Resear и под руководством Сергея Кренделева, доцента ФИТ НГУ.


Это уже не первый случай, когда студенты и выпускники университета становятся объектом внимания со стороны журналистов. Вчера стало известно, что выпускник вуза получил грант почти на 2 миллиона евро от научного общества имени Гельмгольца (Германия).

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