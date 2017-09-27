Владимира Кехмана заподозрили во владении скрытыми активами

В числе прочего агентство упоминает отель Marriott
В числе прочего агентство упоминает отель Marriott

 В последние месяцы бизнесмен жил в отеле премиум-класса и совершал заграничные поездки, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Сбербанка, одного из кредиторов Кехмана. 


«Проявилась некая активность должника: он совершал заграничные командировки и жил в отеле премиум-класса Marriott в Новосибирске. Мы полагаем, что у должника есть некие [скрытые] активы. Необходимо выяснить, за счет каких источников осуществлялась данная деятельность», — приводит агентство слова, сказанные представителем Сбербанка в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 

Михаил Бологов, конкурсный управляющий по делу банкротства бизнесмена, подтвердил факт заграничных поездок своего клиента, но пояснил, что, по его мнению, «объяснить траты, о которых говорил представитель Сбербанка, смогут Михайловский и Новосибирский театр, где трудится бизнесмен».


В итоге, суд продлили процедуру банкротства до 28 ноября. 


История с банкротством бывшего директора НОВАТа тянется уже несколько лет. В июле прошлого года стало известно, что Питерский арбитраж принял решение распродать имущество Кехмана с молотка. В июне этого года Михаил Бологов сообщил о реализации последнего актива Кехмана.


В июле бизнесмен объявил о том, что уходит в отпуск с последующим увольнением. Владимир Мединский, министр культуры РФ, подтвердил кадровую рокировку. Временно исполнять обязанности директора НОВАТа стал Вячеслав Стародубцев, главный режиссер театра.


По нашим данным, в ближайшее время Стародубцев будет официально назначен директором Оперного.        

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