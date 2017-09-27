Правительство Новосибирской области предложило сократить квоты для мигрантов

По данным агентства, всего планируется выдать 3 тысячи разрешений 
По данным агентства, всего планируется выдать 3 тысячи разрешений 

 Областное правительство выступает за сокращение квот на выдачу разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, сообщает Интерфакс.


«На протяжении нескольких лет квота оставалась неизменной и составляла 4 тысячи разрешений. На 2018 год подготовлены предложения на установление квоты в количестве 3 тысяч разрешений», — цитирует агентство пресс-службу Облправительства.


По данным Интерфакса, соответствующие предложение будет направлено в МВД России.


Как и в других городах страны, в Новосибирске власти пытаются бороться с потоком нелегалов. В конце августа на Хилокском рынке прошел очередной рейд, целью которого был поиск нелегальных мигрантов. 

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