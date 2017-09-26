Две «Тойоты» не поделили перекресток в Первомайском районе

В ДТП никто не пострадал
В ДТП никто не пострадал

Сегодня в 19:00 на перекрестке улиц Героев Революции и Марии Ульяновой (Первомайский район) произошло ДТП с участием «Тойоты Старлет» и «Тойоты Камри».


По данным мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, «Старлет» двигалась по Героев Революции со стороны улицы Физкультурной. «Камри» — по улице Марии Ульяновой со стороны улицы Красный Факел. 


«На перекресток М.Ульяновой – Героев Революции "Камри" выезжает под знак "Уступи дорогу", и в нее влетает "Старлет". От удара оба автомобиля отлетели на тротуар, "Камри" отбросило чуть дальше, где автомобиль остановился вдоль дома ул. Героев Революции, 15», — сообщает «Автоспас».


Как говорят аваркомы, водитель «Камри» признал свою вину. В аварии никто не пострадал.


ДТП приводят к самым разным последствиям. Сегодня вечером новосибирцы застряли в огромной пробке на улице Станиславского в Ленинском районе из-за столкновения автозака и «Тойоты».

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