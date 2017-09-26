Китайцы сделали 7-местный кроссовер за 800 000 рублей

Компания Lifan объявила цены на новый паркетник Myway. По данным производителя, небольшой кроссовер имеет в длину 4440 мм, в ширину — 1760 мм, в высоту — 1730 мм.


«Клиренс модели составляет 192 мм, для российского рынка Lifan Myway оснащается 1,8-литровым 125-сильным мотором и 5-ступенчатой "механикой"», —  рассказали в российском офисе Lifan. При сложенном третьем ряде объем багажника составляет 1038 литров, а в 7-местной конфигурации — 295 литров.


В комплектацию за 800 000 рублей входят: литые диски, мультифункциональное рулевое колесо, кожаная обивка сидений, ESP, кнопка запуска двигателя, электростеклоподъемники, электрозеркала, подогрев водительского и пассажирского сидений, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, задний парктроник.


Китайцы сделали 7-местный кроссовер за 800 000 рублей (фото)


Китайцы сделали 7-местный кроссовер за 800 000 рублей (фото)


Китайцы сделали 7-местный кроссовер за 800 000 рублей (фото)



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