Гонщики не пройдут: около «Быстронома» в микрорайоне «Щ» появились ограждения от стритрейсеров

Визг тормозов не дает заснуть местным жителям
Визг тормозов не дает заснуть местным жителям

Владельцы «Быстронома» (в микрорайоне «Щ») откликнулись на жалобы местных жителей на уличных гонщиков. На площадке перед магазином появились ограждения. 


«Жители домов по ул. Демакова жалуются на гонки на автомобилях, которые регулярно происходят в ночное время на большой асфальтовой площади перед магазином "Быстроном" в микрорайоне "Щ", визг тормозов не дает спать в ночное время многим людям», — написала на своей Facebook-странице Наталья Пинус, депутат Совета депутатов Новосибирска от Академгородка.


По словам Натальи, местные жители долгое время пытались бороться с гонщиками. Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки.


«Владельцы магазина согласились с тем, что им нужно включаться в решение этого вопроса, спасибо им огромное. Уже установлены ограждения на площадке, планируют установку “кирпича”, действие которого распространялось бы на ночное время, на въезде на площадку», — сообщает депутат.


Стритрейсеры — не единственная проблема микрорайона. В июле жители Академгородка вышли на митинг против возведения новостроек на углу улиц Демакова и Российской. 

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