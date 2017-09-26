Новый асфальт на улице Филатова пролежал меньше месяца — его раскопали





На отремонтированной дороге раскопали яму

Жители улицы Филатова в Ленинском районе Новосибирска возмущаются ремонтом автомобильной дороги. По их словам, новый асфальт не пролежал и месяца, как его снова раскопали для ремонта труб.





«Меньше месяца прошло с момента окончания ремонта идеально хорошей дороги, но сегодня появилась дорожная техника вместе с бульдозером, которая вскрыла свежеуложенный асфальт с целью ремонта или замены труб, проходящих под дорожным полотном», — жалуется местный житель Игорь.





Так выглядела дорога до ремонта





Люди недоумевают, почему нельзя было заменить трубы до того, как укладывать новый асфальт.





«Дорога была в хорошем состоянии, нам ее полностью отремонтировали в 2015 году. Дорога была идеальной, здесь немного машин проезжает, не успели за два года ее убить. Но летом вдруг решили эту дорогу снова отремонтировать. Сняли асфальт, закатали новый. Зачем? В итоге не прошло и месяца, как они решили на отремонтированной дороге раскопать яму для ремонта труб. Зачем всё это делается — непонятно. Вечный ремонт какой-то», — резюмирует Игорь.





В августе житель Троллейного жилмассива Новосибирска получил из мэрии ответ на заявку, оставленную на муниципальном портале «Мой Новосибирск», — через два года после сообщения на сервисе власти признались, что дорогу отремонтировать не смогут.