Высокопоставленный гаишник попался на взятке в 20 тысяч


Следствие считает, что за взятку сотрудник ГИБДД закрыл глаза на нарушения в ремонте улицы Станционной
Следствие считает, что за взятку сотрудник ГИБДД закрыл глаза на нарушения в ремонте улицы Станционной

Госавтоинспектора подозревают в получении взятки от строительной компании — за 20 тысяч рублей он обещал проигнорировать нарушения при проведении дорожных работ и был задержан с поличным. 


Задержанный — 33-летний начальник отделения дорожной инспекции и организации дорожного движения городского отдела ГИБДД, сообщили НГС.НОВОСТИ в областном управлении СК. Имя подозреваемого не раскрывается. По версии следствия, полицейский вымогал взятку у строительной компании «Эталон», ремонтировавшей дорогу на улице Станционной. Взамен инспектор обещал не обращать внимания на нарушения, которые якобы допустили ремонтники.


«При ремонте дорожной инфраструктуры строительной компанией были нарушены правила дорожного движения. Сотрудник ГИБДД не стал составлять административный протокол и предложил разобраться другим путём. Представители компании обратились в правоохранительные органы», — сообщили в СК.


По факту получения взятки возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Сейчас идёт доследственная проверка. Если следователи докажут вину сотрудника ГИБДД, дело передадут в суд.


«Подозреваемый задержан с поличным. В случае вынесения обвинительного приговора сотрудник будет уволен, а его руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности», — пояснил НГС.НОВОСТИ представитель областного ГУ МВД Антон Сурнин. 


В строительной компании «Эталон», у которой подозреваемый якобы вымогал взятку, от комментариев отказались. 


История с другой взяткой — в 15 тысяч рублей — закончилась для двух инспекторов в Новосибирской области суровым приговором и реальными сроками в колонии.

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