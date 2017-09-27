Девочка с кнопкой: маленькой сибирячке провели трубочку прямо в живот

Мама Миланы надеется, что девочка научится есть сама, а пока жизнь ей облегчила специальная «кнопка»
Мама Миланы надеется, что девочка научится есть сама, а пока жизнь ей облегчила специальная «кнопка»

Участница новосибирского благотворительного фонда «Защити жизнь» полностью оплатила маленькой Милане Казакевичус гастростому за 48 тысяч рублей — теперь ребёнок может питаться через «кнопку» для еды.


Милана болеет с рождения — она родилась недоношенной, и у неё серьезные проблемы с дыханием и пищеварением. До середины сентября она могла есть только через зонд, который вызывал раздражение и боль, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в фонде «Защити жизнь».


«Она ела с рождения через зонд, который она постоянно выдёргивала, и приходилось постоянно ставить обратно», — пояснила мать девочки Василина Казакевичус.


После того как одна из доноров фонда, пожелавшая остаться неизвестной, оплатила гастростому за 48 тысяч рублей, девочке станет легче, пообещали благотворители.


«Гастростомия — это процедура, когда через дырочку в животе прямо в желудок проводят трубочку. Звучит пугающе, но на самом деле это очень удобно и совсем не страшно! 


Снаружи будет видна только маленькая кнопка, через которую Милану можно будет легко накормить», — пояснили в фонде, отметив, что девочка не умеет сама глотать.  


По словам Василины Казакевичус, беременность проходила хорошо, что подтверждал сделанный на 32-й неделе скрининг.


«Сказали, что всё хорошо и отпустили нас до родов. Но через дней пять я почувствовала, что [Милана] стала меньше шевелиться. Сердце подсказало, и поехала в больницу, в роддом в Первомайском районе — буквально через полчаса сделали срочное кесарево. Я не понимала, почему так. Врачи пришли, сказали, что ребёнок в очень тяжёлом состоянии», — объяснила НГС.НОВОСТИ мама девочки.


Милана стала семнадцатым ребёнком с гастростомой в НСО
Милана стала семнадцатым ребёнком с гастростомой в НСО


В итоге медики сказали, что на развитие болезней повлиял герпес, хотя, по словам Василины, никто из её семьи не болел им. После рождения Милана провела большую часть жизни в больницах, в том числе в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких — у врачей, по словам матери, были очень плохие прогнозы. 


Девушка верит, что дочь начнёт сама глотать пищу — Милана чувствует себя всё лучше.


В фонде «Защити жизнь» добавили, что Милана — семнадцатый ребенок в Новосибирской области, который будет жить с такой кнопкой в животе. В Италии, например, за год ставят до 13 тысяч таких гастростом, привели статистику в «Защити жизнь».


«Гастростомы нужны тем детям, которые сами не глотают, или тем, которых тошнит от еды. Это самые разные диагнозы могут быть, в том числе онкология. Сама процедура, кстати, делается бесплатно по ОМС, то есть за операцию платить не надо. Но государство не оплачивает установочный комплект. Именно его и приходится покупать фонду, ну или родителям. Правда, у родителей денег обычно нет, так как расходов и без гастростомы много», — заключили в благотворительном фонде.


Ранее жители Новосибирской области собрали 600 тысяч рублей на специальный имплант 14-летнему подростку, родившемуся практически без ушных раковин.

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