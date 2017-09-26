Площадь Станиславского встала в пробке в вечерний час пик
Вечером 26 сентября новосибирцы застряли в огромной пробке на площади Станиславского в Ленинском районе из-за столкновения Toyota Spacio и автозака.
«Участники аварии двигались со стороны улицы Степной, заезжали на кольцо площади со стороны улицы Станиславского. "Тойота" двигалась в правом ряду, автозак — в среднем ряду. В итоге при заезде на кольцо "Тойота" начала смещаться левее и притерлась к автозаку, в котором были заключённые. Из-за аварии образовались пробки по Станиславского в обе стороны, и на кольце также было затруднено движение», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Сегодня в 19:20, по данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы в Новосибирске достигли 7 баллов. Пробки кроме площади Станиславского образовались на улице Ватутина, Ипподромской и Большевистской.
Сегодня утром около 9:00 уровень пробок в Новосибирске был 7 баллов. Наиболее длинные заторы проходили через Станционную и Коммунальный мост, оба были длиной больше 4 километров.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospas54rus (1), скрин yandex.ru/maps (2)