Площадь Станиславского встала в пробке в вечерний час пик

В автозаке были заключённые
В автозаке были заключённые

Вечером 26 сентября новосибирцы застряли в огромной пробке на площади Станиславского в Ленинском районе из-за столкновения Toyota Spacio и автозака.


«Участники аварии двигались со стороны улицы Степной, заезжали на кольцо площади со стороны улицы Станиславского. "Тойота" двигалась в правом ряду, автозак — в среднем ряду. В итоге при заезде на кольцо "Тойота" начала смещаться левее и притерлась к автозаку, в котором были заключённые. Из-за аварии образовались пробки по Станиславского в обе стороны, и на кольце также было затруднено движение», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Ехать по улице можно не быстрее 5–7 километров в час
Ехать по улице можно не быстрее 5–7 километров в час


Сегодня в 19:20, по данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы в Новосибирске достигли 7 баллов. Пробки кроме площади Станиславского образовались на улице Ватутина, Ипподромской и Большевистской.


Сегодня утром около 9:00 уровень пробок в Новосибирске был 7 баллов. Наиболее длинные заторы проходили через Станционную и Коммунальный мост, оба были длиной больше 4 километров.

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