У Facebook нет альтернатив: новосибирцы отреагировали на идею заблокировать соцсеть в России

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что в 2018 году Facebook может быть заблокирован на территории России — НГС.НОВОСТИ решили выяснить, в какие соцсети тогда перейдут новосибирцы и есть ли достойная альтернатива Facebook.





О возможной блокировке Facebook Александр Жаров сообщил 26 сентября. Причиной такого шага может стать невыполнение соцсетью положений закона «О персональных данных».





«Закон обязателен для всех, и поэтому сомнений нет. В любом случае мы либо добьёмся того, чтобы закон был исполнен, либо компания прекратит работу на территории РФ, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет, — пояснил Жаров. — У нас в планах проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook нет, а в 2018 году, — подумаем, может быть, проверим», — приводит «РГ» слова главы Роскомнадзора.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ опросил трёх активных пользователей Facebook, чтобы понять, насколько соцсеть значима для их работы и для новосибирцев вообще.





Юрий Лобанов, пресс-секретарь Музея Новосибирска, ведёт группы музея во «ВКонтакте» и Facebook:





— Честно говоря, не знаю, на какую площадку могу уйти, наверное, ближе всего к Facebook «ВКонтакте». По крайней мере, паблики музея мы ведём именно в этих соцсетях. Поэтому можно предположить, что какая-то миграция пользователей туда перейдёт. Но этого не хотелось бы.





НГС.НОВОСТИ: Какие явные преимущества у «Фейсбука» перед «ВКонтакте»?





— В первую очередь это другая аудитория — более взрослая, это лидеры общественного мнения, журналисты, пиарщики, политики, культурные деятели, которые больше ориентированы на экспертное обсуждение, на общение с коллегами. Локально в рамках Новосибирска эти люди могут мигрировать во «ВКонтакте», но это будут затруднённые коммуникации. Плюс к тому же я никогда не слышал о том, чтобы «Фейсбук» взламывали — в отличие от «ВКонтакте», где это происходит регулярно.





Наталья Пинус, депутат горсовета Новосибирска, использует Facebook как площадку для общения с жителями своего округа:







— Я работаю и в Facebook, и во «ВКонтакте». У каждой из этих соцсетей есть своя специфика, они не перекрывают друг друга. Думаю, что я останусь «ВКонтакте», но от этого потеряются много моих избирателей и других людей, с которыми мы связаны в Facebook.





НГС.НОВОСТИ: Какие явные преимущества у «Фейсбука» перед «ВКонтакте»?





— Это аудитория. Во «ВКонтакте» она более молодёжная, а в «Фейсбуке» она более зрелая.





Слава Gelio Степанов, фотограф, для общения в соцсетях предпочитает использовать Facebook, где у него около 5 тысяч подписчиков:







— Для меня Facebook — это альтернатива ЖЖ (Живому Журналу, LiveJournal. — О.В.). Если переходить оттуда, то только в FB. А вот у самого Facebook альтернатив нет вообще никаких — у него аудитория гораздо взрослее, чем «ВКонтакте». Я если я напишу там какие-то «умные слова», то там их никто не поймёт, никак не отреагирует, а в Facebook будет диалог. К тому же у всех политиков, кто при Кремле, думаю, у всех Facebook. Поэтому надеюсь, до этого (до блокировки. — О.В.) не дойдёт.





Возможная блокировка Facebook — не единственное изменение, которое может случиться в следующем году. В конце лета также стало известно, что президент России Владимир Путин подписал сразу два важных закона, которые могут изменить жизнь пользователей интернета и мессенджеров. Первый обяжет компании, которые делают мессенджеры, читать все сообщения своих пользователей; второй — запрещает использование анонимайзеров.