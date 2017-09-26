В Новосибирске стали покупать ещё больше подержанных машин

Продажи автомобилей с пробегом увеличились на 9%
Продажи автомобилей с пробегом увеличились на 9%

В августе 2017 года жители Новосибирской области стали покупать больше автомобилей с пробегом.


Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили российский рынок легковых автомобилей с пробегом и назвали регионы с самыми большими объёмами продаж в августе 2017 года. В числе лидеров оказалась и Новосибирская область: по количеству проданных подержанных машин она занимает 10-е место среди регионов страны.


Всего за август 2017 года новосибирцы купили 12 тысяч подержанных автомобилей — это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


«Исследование проводилось на всех машинах, которые подлежали перерегистрации. Пробег не учитывался. Доля Новосибирска на российском рынке составила 2,5%», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе агентства «Автостат».


Лидером страны по объёмам продаж стала Московская область: её жители в августе 2017 года стали владельцами 28 тысяч подержанных машин. Всего по итогам исследования в августе 2017 года объём российского вторичного рынка составил 480,6 тысячи автомобилей, показав рост на 6,5%.


В Новосибирске к началу 2017 года насчитывалось 433,1 тысячи легковых автомобилей. На каждую тысячу человек приходилось по 273 машины. Чаще всего новосибирцы покупают «Тойоты» и «Лады», выяснили аналитики.

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