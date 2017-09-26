Пропавший по пути на работу новосибирец нашёлся спустя два месяца

Виталий Фоменко нашёлся живым
Виталий Фоменко нашёлся живым

Новосибирская полиция отыскала 24-летнего Виталия Фоменко, который пропал по дороге на работу больше двух месяцев назад.


О том, что молодой человек нашёлся живым, сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


«Подробностей мы сами толком не знаем. По информации, поступившей к нам от полиции, он на днях был задержан в Новосибирске сотрудниками полиции, дал объяснения, после этого был отпущен. Сегодня нам была дана команда снять его с розыска», — рассказал Злобин.


Руководитель поискового отряда добавил, что полиция предпочла не распространяться о том, где молодой человек был всё это время.


Виталий Фоменко пропал ещё летом. Как рассказывали в поисковом отряде «Маяк», утром 17 июля он вышел из дома на улице Лермонтова, чтобы пойти на работу. Но на работе молодой человек так и не появился. Телефон его был в сети до часа ночи 18 июля, а потом стал недоступен.

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