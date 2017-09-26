«Новосибирцы жалуются»: власти снесли три рекламных щита с проезда Энергетиков

Днём 26 сентября на проезде Энергетиков в Новосибирске убрали три огромных рекламных щита — мэр Анатолий Локоть заявил, что реклама не должна искажать облик города.


Владелец щитов убирает их с проезда Энергетиков
Владелец щитов убирает их с проезда Энергетиков


«Сегодня мы наблюдаем разборку установок, но это не наскок на кого-то, не разрушение бизнеса. Я провёл несколько совещаний с рекламным сообществом, чтобы наши решения были поняты и поддержаны. Те, кто занимается рекламным бизнесом, сами выходят с инициативой оптимизировать рекламу и перейти на её современный вид, чтобы реклама не портила, а украшала город», — сказал мэр Анатолий Локоть.


По его словам, в городе есть проблемы с рекламными щитами и «настенной живописью» — рекламой на фасадах зданий. «Было очень много замечаний от жителей, которые жалуются, что реклама в таком количестве уже перестаёт нести свою функцию, мешает, ночью кого-то раздражает, на дороге создает помехи», — добавил Локоть.


Улицы города до конца года избавят от 10% рекламы
Улицы города до конца года избавят от 10% рекламы


Председатель городского комитета по рекламе и информации мэрии Дмитрий Лобыня пояснил, что до конца 2017 года в Новосибирске на 10% уменьшится количество наружной рекламы, так же будет и в следующие два года. Что же касается рекламы на фасадах — сейчас специальная рабочая группа готовит изменения в правила её размещения, после чего документ должны будут одобрить на публичных слушаниях и сессии горсовета.


В год бюджет города получает за счёт рекламы около 200 млн рублей
В год бюджет города получает за счёт рекламы около 200 млн рублей


Мэр рассказал, что ежегодно городской бюджет получает за счёт рекламы около 200 млн рублей. Локоть заверил, что оптимизация рекламы не ударит по бизнесу и бюджету города.


Жители жалуются на засилье рекламы на улицах
Жители жалуются на засилье рекламы на улицах


«Нам надо навести порядок, и у нас единая точка зрения относительно настенных рекламных вывесок, которые уродуют наши здания, вносят диссонанс, причём иногда вывешивают эти рекламные плакаты и не платят никакие налоги. Реклама необходима, но надо, чтобы она грамотно вписывалась в архитектуру, не искажала облик города», — заключил мэр.


В начале августа Анатолий Локоть говорил, что к концу года с улиц города исчезнут рекламные растяжки. «Эта реклама как класс не будет существовать, перспективы у неё в городе нет», — заявил тогда мэр.

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