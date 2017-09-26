«Новосибирцы жалуются»: власти снесли три рекламных щита с проезда Энергетиков
Днём 26 сентября на проезде Энергетиков в Новосибирске убрали три огромных рекламных щита — мэр Анатолий Локоть заявил, что реклама не должна искажать облик города.
«Сегодня мы наблюдаем разборку установок, но это не наскок на кого-то, не разрушение бизнеса. Я провёл несколько совещаний с рекламным сообществом, чтобы наши решения были поняты и поддержаны. Те, кто занимается рекламным бизнесом, сами выходят с инициативой оптимизировать рекламу и перейти на её современный вид, чтобы реклама не портила, а украшала город», — сказал мэр Анатолий Локоть.
По его словам, в городе есть проблемы с рекламными щитами и «настенной живописью» — рекламой на фасадах зданий. «Было очень много замечаний от жителей, которые жалуются, что реклама в таком количестве уже перестаёт нести свою функцию, мешает, ночью кого-то раздражает, на дороге создает помехи», — добавил Локоть.
Председатель городского комитета по рекламе и информации мэрии Дмитрий Лобыня пояснил, что до конца 2017 года в Новосибирске на 10% уменьшится количество наружной рекламы, так же будет и в следующие два года. Что же касается рекламы на фасадах — сейчас специальная рабочая группа готовит изменения в правила её размещения, после чего документ должны будут одобрить на публичных слушаниях и сессии горсовета.
Мэр рассказал, что ежегодно городской бюджет получает за счёт рекламы около 200 млн рублей. Локоть заверил, что оптимизация рекламы не ударит по бизнесу и бюджету города.
«Нам надо навести порядок, и у нас единая точка зрения относительно настенных рекламных вывесок, которые уродуют наши здания, вносят диссонанс, причём иногда вывешивают эти рекламные плакаты и не платят никакие налоги. Реклама необходима, но надо, чтобы она грамотно вписывалась в архитектуру, не искажала облик города», — заключил мэр.
В начале августа Анатолий Локоть говорил, что к концу года с улиц города исчезнут рекламные растяжки. «Эта реклама как класс не будет существовать, перспективы у неё в городе нет», — заявил тогда мэр.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова