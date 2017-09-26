«Мы замерзаем!»: карта ледяных батарей в домах Новосибирска

Сообщения об отсутствии тепла поступают из разных районов города
Сообщения об отсутствии тепла поступают из разных районов города

Жители Новосибирска пожаловались на отсутствие отопления в домах. В редакцию НГС.НОВОСТИ поступило несколько сообщений из разных районов города о том, что спустя неделю после начала отопительного сезона в их квартирах всё ещё холодно. При этом погода теплом горожан уже давно не радует.


Сообщения об отсутствии тепла прислали жители домов на улице Державина в Центральном районе, на Горском жилмассиве, на улице Стофато в Октябрьском районе, на улице Чкалова в Дзержинском районе, на Затулинском жилмассиве и других домов, в том числе в частном секторе Ленинского и Дзержинского районов.


«Мы проживаем по адресу Горский, 53. Мы замерзаем. Отопление не дали и когда дадут — не знаем. Мэрия сообщает, что ещё неделю можно смело подождать. В квартире температура не превышает 10 градусов. В доме проживает много детей!» — написала Дина Алексеева.


«Я проживаю по адресу Комсомольская, 4. У одной половины дома отопление есть, у другой половины нет. У меня 7-месячный ребёнок спит в той одежде, в которой гуляем на улице! Искупать ребёнка вообще невозможно — в квартире очень холодно. Жаловались неоднократно и оставляли заявки в управляющую компанию. В ответ только, что всё запущено, люди приходили, ждите», — пожаловалась жительница Новосибирска Светлана Кириченко.


Карта обновляется на основе сообщений читателей НГС.НОВОСТИ


В отделе по связям с общественностью АО «СИБЭКО» НГС.НОВОСТИ заверили, что отопление подано во все дома города, и порекомендовали новосибирцам, которые остались без тепла, обращаться в свои управляющие компании.


Если в вашем доме до сих пор нет тепла — присылайте адрес своего дома нам на редакционную почту news@ngs.ru (с пометкой «Нет отопления»), через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или в его мобильной версии, а также через приложения WhatsApp и Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. Давайте вместе составим карту домов, где нет отопления.


Официально отопительный сезон в Новосибирске начался на прошлой неделе, 18 сентября. По нормам тепло в дома подают тогда, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8 градусов. К слову, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни будет ещё холоднее, а недавно в регионе уже выпал первый снег.

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