Энергетики раскопали и сузили на две полосы улицу Учительскую

Дорогу раскопали и сузили из-за ремонта теплотрассы
Дорогу раскопали и сузили из-за ремонта теплотрассы

Теплоэнергетики сузили на 6 метров часть улицы Учительской в Дзержинском районе Новосибирска.


Под перекрытие попал участок улицы Учительской на пересечении с улицей Дениса Давыдова. В пресс-центре мэрии Новосибирска пояснили, что дорога в этом месте сузилась из-за того, что специалисты АО «СИБЭКО» начали ремонт теплотрассы.


«Объезд доступен по свободной полосе дороги. Водителям необходимо быть внимательными», — добавили в мэрии.


Ограничения снимут на следующей неделе — после 5 октября
Ограничения снимут на следующей неделе — после 5 октября


По адресу Учительская, 9 около ремонтируемого участка расположен долгострой, который в своё время начинала возводить компания «Новосибирск Строй Монтаж». Сейчас её руководителя Рашида Шевцова судят за обман дольщиков.

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