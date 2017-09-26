Энергетики раскопали и сузили на две полосы улицу Учительскую

Дорогу раскопали и сузили из-за ремонта теплотрассы

Теплоэнергетики сузили на 6 метров часть улицы Учительской в Дзержинском районе Новосибирска.







Под перекрытие попал участок улицы Учительской на пересечении с улицей Дениса Давыдова. В пресс-центре мэрии Новосибирска пояснили, что дорога в этом месте сузилась из-за того, что специалисты АО «СИБЭКО» начали ремонт теплотрассы.





«Объезд доступен по свободной полосе дороги. Водителям необходимо быть внимательными», — добавили в мэрии.





Ограничения снимут на следующей неделе — после 5 октября





По адресу Учительская, 9 около ремонтируемого участка расположен долгострой, который в своё время начинала возводить компания «Новосибирск Строй Монтаж». Сейчас её руководителя Рашида Шевцова судят за обман дольщиков.