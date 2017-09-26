«Зачем ты нам беременная»: воспитатель детсада осталась без работы после разговора с начальством

Надежда Давиденко сейчас находится на больничном 
Надежда Давиденко сейчас находится на больничном 

27-летняя жительница Новосибирска Надежда Давиденко обратилась в прокуратуру с жалобой на заведующую детского сада № 275 «Миша» — девушка утверждает, что её пытаются выгнать с работы из-за беременности.


В детском саду девушка работает с 11 сентября, а заведующая узнала о беременности подчинённой 22 сентября. «Она наорала на меня, — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Надежда Давиденко. — Сказала: "Зачем ты нам беременная, тебе потом в декрет идти". Говорила, что я наглая, хитрая, а мой ребёнок будет жрать за счёт государства в том саду (4-летний сын Надежды Саша ходит в другой детский сад. — А.И.)».


Надежда одна воспитывает 4-летнего сына Александра, а раньше она работала в магазине недалеко от дома. Там приходилось таскать тяжести, и когда девушка забеременела вторым ребёнком, с работы ей пришлось уйти. В июле Давиденко пришла в детский сад № 275 на улице Комсомольской в Кировском районе Новосибирска, чтобы устроиться туда младшим воспитателем. Больше месяца молодой матери пришлось ждать справку об отсутствии судимости, поэтому к работе девушка приступила только 11 сентября.


«Я написала заявление о приёме на работу, — рассказала Надежда Давиденко. — Мне поставили штамп в трудовой книжке, но трудовой договор не подписывала — я думала, что они сделают его задним числом, и особо не переживала». 


Девушка не скрывает, что о своей беременности руководство сада она не предупреждала — боялась, что не возьмут, а ей скоро надо будет кормить уже двоих. В саду то, что девушка находится в положении, долго не замечали. 


«Потом стали спрашивать. Одна, вторая... Дошло до воспитательницы. И в пятницу, 22 сентября, Галина Алексеевна позвала меня на разговор», — пояснила молодая мама. 


По словам Надежды Давиденко, заведующая громко кричала, не стесняясь в выражениях. После этого разговора девушке стало плохо, но она доработала до конца рабочего дня. В понедельник, 25 сентября, Давиденко, как обычно, вышла на работу. «Заведующая увидела меня и опять в крик: "Да как у тебя совесть позволяет опять прийти сюда"... Мне пришлось уйти, тем более что живот у меня разболелся сильно — я сейчас на больничном, у меня угроза выкидыша», — признаётся Давиденко.


После разговора с врачами девушка написала заявление в прокуратуру — с жалобой на то, что трудовой договор с ней до сих пор не заключили и что заведующая сейчас пытается выгнать её с работы.


«Да, в прокуратуру Кировского района действительно поступило обращение от этой гражданки, находится на рассмотрении», — подтвердили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.


Заведующая детского сада Галина Лопатина утверждает, что Надежду Давиденко никто не пытался выгнать, девушка до сих пор числится в штате, а трудовой договор заключить с ней не успели. «Она всего-навсего работает вторую неделю, — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Лопатина. — Её приняли без меня, я 18 [сентября] вышла из отпуска. И в эту пятницу узнаём, что уже в ноябре ей идти в декрет. Когда она приходила, мы спрашивали — она нам сказала,что в декрет она пока не собирается. Мы ей и справочку сразу дали в детский сад другой, чтобы её ребёнок бесплатно ходил». По словам Галины Лопатиной, с девушкой просто попытались поговорить, объяснить, что обманывать нехорошо, но во время беседы сотрудница заявила, что раз они к ней так относятся, то она уйдёт сама. При этом заведующая не скрывает, что если бы девушка сразу рассказала о беременности, в устройстве на работу ей бы отказали. 


В беседе с корреспондентом заведующая призналась, что в садике с младшими воспитателями настоящая беда — 


на 30 детей сейчас требуется четыре человека, но работать на должности никто не хочет. При этом, как считает заведующая, на этой должности можно получать неплохие деньги — оклад 4650 рублей, плюс стимулирующие и доплаты за подработку, вместе с которыми иногда может выйти около 12–13 тысяч рублей.


«И ладно бы она отработала месяц, два, три. А то мы её знать не знаем, мы её в декрет отправляем, — негодует Галина Лопатина. — Три года ребёнок будет бесплатно [ходить в детский сад]. За что его государство будет кормить? А она будет получать декретные». 


Несколько лет назад прокуратура Железнодорожного района вернула работу в рекламном агентстве незаконно уволенной беременной женщине, а на саму организацию был наложен административный штраф на сумму 30 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства. 


Справка: Согласно ч. 1 ст. 261 Трудового кодекса РФ расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. 

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