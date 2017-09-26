«И всё-таки она вертится»: планетарий снял ролик для тех, кто отрицает вращение Земли

Планетарий снял полнокупольный ролик про эксперимент с маятником Фуко

Большой новосибирский планетарий протестировал камеру с углом обзора 360 градусов и снял полнокупольный ролик, доказывающий, что Земля вертится.







«Ролик был снят за несколько часов. Ещё около часа ушло на подготовку и правку текста. Монтаж, рендеринг и загрузка на наши каналы заняли три дня. Оператору и звукорежиссёру пришлось прятаться и управлять процессом удалённо, чтобы их не было видно в кадре. На съёмочной площадке не должно быть ничего лишнего, потому что фиксируется вся окружающая реальность», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник отдела полнокупольного контента Юлия Алтухова.







Авторы ролика продемонстрировали эксперимент с маятником, который расположен в башне Фуко на территории планетария. Впервые такой эксперимент провёл французский физик и астроном Жан Фуко в 1851 году.







В ролике планетария ведущая, которая рассказывает суть эксперимента и раскачивает маятник, который сначала качается по одной траектории, а затем постепенно начинает смещаться в сторону, противоположную вращению Земли.











«У нас имелось несколько целей: во-первых, мы изучаем новый для нас визуальный язык 360-градусного видео, имеются явные отличия в работе оператора с камерой обычного формата и такой, в которой совсем нет рамок кадра. Во-вторых, башня Фуко — один из самых примечательных объектов на территории планетария. У жителей других городов появилась возможность посмотреть на эксперимент. Учителя школ могут показать этот ролик в качестве примера на уроке.







Кстати, сейчас легко встретить сторонников плоской Земли, вдруг наш ролик сможет кого-то разубедить», — объяснила Алтухова.







Планетарий часто проводит популярные образовательные меропрития, например, в начале сентября его сотрудники звали новосибирцев смотреть на околоземной астероид Florence.