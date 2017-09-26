Следующий автобус придёт весной: власти закрывают дачные маршруты на зиму

Последние рейсы теплоходов по Оби будут 1 октября
Последние рейсы теплоходов по Оби будут 1 октября

Областное министерство транспорта назвало дату завершения работы автобусных маршрутов в пригороде Новосибирска и навигации по Оби.


Водный транспорт перестанет ходить 1 октября. Автобусы в садоводства Новосибирского, Коченёвского и Колыванского районов будут ездить до 15 октября.


«Это традиционное изменение, связанное с значительным падением уровня воды в Оби и уменьшением пассажиропотока, которое происходит с закрытием дачного сезона. В этом году перевозки пассажиров на пригородной речной линии "Речной вокзал — Седова Заимка" открылись 30 апреля, за сезон было перевезено пять тысяч человек», — привели в пресс-службе облправительства слова министра транспорта и дорожного хозяйства области Анатолия Костылевского.


Ранее в Новосибирске стало известно и об отмене пригородных поездов в районные центры. С октября электричек станет меньше на всех направлениях. Западно-Сибирская железная дорога перейдёт на зимнее расписание.

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