Следующий автобус придёт весной: власти закрывают дачные маршруты на зиму

Последние рейсы теплоходов по Оби будут 1 октября

Областное министерство транспорта назвало дату завершения работы автобусных маршрутов в пригороде Новосибирска и навигации по Оби.





Водный транспорт перестанет ходить 1 октября. Автобусы в садоводства Новосибирского, Коченёвского и Колыванского районов будут ездить до 15 октября.





«Это традиционное изменение, связанное с значительным падением уровня воды в Оби и уменьшением пассажиропотока, которое происходит с закрытием дачного сезона. В этом году перевозки пассажиров на пригородной речной линии "Речной вокзал — Седова Заимка" открылись 30 апреля, за сезон было перевезено пять тысяч человек», — привели в пресс-службе облправительства слова министра транспорта и дорожного хозяйства области Анатолия Костылевского.





Ранее в Новосибирске стало известно и об отмене пригородных поездов в районные центры. С октября электричек станет меньше на всех направлениях. Западно-Сибирская железная дорога перейдёт на зимнее расписание.