Дождались: для погрязших в пробках жителей МЖК начали расширять выезд на Гусинку

Сейчас на участке улицы работает дорожная техника

Жителям Плющихинского жилмассива и МЖК «Восточный» начали расширять выезд на Гусинобродское шоссе в Октябрьском районе Новосибирска.







Дорожную технику, работающую на перекрёстке Гусинобродского шоссе и улицы Коминтерна, заметили жители Плющихинского жилмассива в минувшее воскресенье. Безымянную дорогу к этому перекрёстку также называют улицей Авиационной.







«Весной там стенку из бетонных плит пододвинули, и всё лето так простояло. Сейчас дети в школу пошли, опять пробки начались, и люди опять начали возмущаться. Дорога там узкая, в две полосы», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница жилмассива.







Напомним, в августе жители Плющихинского жилмассива устроили флешмоб на странице депутата Сергея Конько в соцсети «ВКонтакте» — десятки новосибирцев написали на стене депутата одно и то же: «Где дорога?». Сделать проезд Конько обещал во время своей предвыборной кампании. В конце августа дорожные рабочие закатали в бетон один из разбитых участков на этой дороге.







Сегодня в приёмной Сергея Конько корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что улицу расширяют по инициативе руководителя ГК «Дискус» и депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая.





Получить комментарий у самого Алексея Джулая не удалось, но информацию о начале работ подтвердил и председатель ТОС «Плющихинский» Михаил Копач. «Сейчас там уже работает техника. В течение месяца должны расширить дорогу ещё на одну полосу на выезд с жилмассивов», — пояснил Копач.